Habitantes de la Isla de la Piedra, en Mazatlán, exigen drenaje

Mazatlán, Sin.- A pesar de que fue un compromiso de la actual administración al iniciar este 2024, por la falta de convenios y acuerdos entre el ejido y el Municipio, la Isla de la Piedra pasará otra administración sin ver concretada la introducción de drenaje.

Silvia Lizárraga Fuentes, comisaria municipal, señaló que son seis colonias, aparte del ejido, con más de 2 mil habitantes en las que se solicita la introducción de la tubería, pues en la actualidad los residuos fecales son depositados en fosas sépticas.

El Ayuntamiento ha señalado que estos proyectos no se llegan a concretar por la falta de certeza jurídica, es decir, que las calles no han sido donadas al Municipio, Lizárraga Fuentes aseguró que hace mucho ejidatarios las donaron, pero no han querido hacerlo valer.

"La donación de calles hace mucho la dieron los ejidatarios, solamente que tenían que ir a hablar y hacerla valer, yo tengo esa hoja y yo se las mostré porque unos ejidatarios en su momento, en 2007, ellos donaron las calles para que les pavimentaran de aquel lado, incluso hicieron el primer intento de poner en el tren así subterráneo, que no se utiliza donde está el ejido, en la parte de la colonia no existe nada, ningún tubo ni nada", dijo.

Alumbrado público

La comisaria municipal señaló además que en estas colonias hay más de 160 lámparas obsoletas, también se ha estado solicitando el balastreo de calles en mal estado.

Para saber

Vicente Guerrero, Universidad, Jesús de Nazaret, Isla Paraíso, y Anabella de Gavica, son las colonias donde se solicita la introducción del sistema sanitario.