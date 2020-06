Guantes y cubrebocas pueden tapar el drenaje

Mazatlán, Sin.- El arrojar al inodoro guantes, cubrebocas, preservativos, toallas sanitarias y sus envolturas, entre otros materiales, podría generar serios problemas al sistema de drenaje, advirtió la Jumapam a través de un comunicado de prensa.

Local Abogados exigen apertura de tribunales

Se aclara que el sistema de drenaje no está diseñado para captar este tipo de residuos, que realmente deben ir a la basura y dentro de una bolsa.

Foto: Cortesía │ Jumapam





Existe la falsa creencia de que al desagüe puede ir cualquier desecho, por lo que hay quienes echan al inodoro papel higiénico, preservativos, toallas sanitarias y sus envolturas, entre otros materiales, lo que en realidad genera serios problemas al sistema de drenaje Boletín Jumapam









Jumapam reconoce que debido a las medidas de confinamiento en casa y limpieza exhaustiva en superficies e higiene personal, como parte del protocolo para la prevención del SARS-Cov2, se ha incrementado el consumo de agua potable y, por ende, aumentaron los flujos de aguas residuales.

Foto: Cortesía │ Jumapam

Asimismo, se advierte que se disparó la generación de residuos como cubrebocas y guantes, que pueden terminar en la red de drenaje, provocando taponamientos al sistema y daños a los equipos de bombeo.

Te puede interesar: Conmemoran aniversario de Genaro Estrada

Se recomienda a la población no depositar el papel higiénico u otro material en el inodoro, así como no verter aceites y grasas al drenaje, pues una sola gota de aceite contamina mil litros de agua, y no echar los guantes y cubrebocas usados al desagüe.





























Lee más aquí:

Local Se incrementa afluencia de personas en calles de Escuinapa

Local Se certifican hoteles para la "nueva normalidad"

Local Reabren negocios en el Centro de Mazatlán