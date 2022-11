González Zataráin exhortó a sus funcionarios a verificar lo que firman de recibido

Mazatlán, Sin.- ¡Ojo con lo que firman!, sentenció al alcalde de Mazatlán, Edgar Augusto González Zataráin, a su gabinete de funcionarios durante el proceso de entrega-recepción.

Esta mañana el munícipe sus tuvo una reunión con los directores de las diferentes dependencias y paramunicipales en las que se abordaron asuntos como el presupuesto de egresos del próximo año y los ajustes que se realizarán al interior de cada uno de las direcciones, entre otros temas.

González Zataráin precisó que en caso de detectarse irregularidades de la administración pasada se va a proceder, no serán omisos, y notificarán a la Auditoría Superior del Estado si es que se encuentra algo que sea denunciable.

Serán responsables de lo que firmen

Ante esto, el llamado enérgico fue a los nuevos funcionarios municipales a verificar cautelosamente lo que firman de recibido.

"Cada director tiene que saber lo que firma de recibido, tienen 30 días hábiles a partir del momento en que se está empezando a recibir, no hay urgencia por firmar, que revisen bien. No se trata de revisar mobiliario, sillas, computadoras, el tema de trámites, el tema de documentos, es documentar, porque ese es el archivo que a veces no lo pelas en la entrega- recepción y es el que te salta, fui muy claro con eso con los directores, lo que firmen se harán responsables", apuntó.

Asteridad

González Zataráin mencionó que también se tocó el tema del cierre de fin de año, dónde la instrucción fue ser austeros en el tema de recury pero sin descuidar la atención de sus áreas.