Golpea sequía extrema a Concordia; no hay agua

Mazatlán, Sin.- Concordia vive una de las sequías más fuertes y anticipadas de los últimos años, ya que no hay agua para el consumo humano, por lo que se ha tenido que recurrir al tandeo y acarreo con pipas, confirmó el alcalde Raúl Díaz Bernal.

Manifestó que las poblaciones más afectadas son la cabecera municipal, El Verde, Mesillas y Malpica, con alrededor de 16 mil habitantes.

"No tenemos agua, los pozos locales no nos dan lo suficiente para darles a todos, tenemos solamente como abastecimiento el acueducto Cerritos-Concordia y no alcanza para todos, la carencia de agua no es un deseo, ni del gobierno ni de ninguna instancia, somos sujetos a la naturaleza y lo poco que se tiene se comparte", dijo.

Detalló que ante la sequía extrema que afecta al municipio se implementa una estrategia de sectorización con horario para garantizar el suministro de agua potable con tandeo en la cabecera municipal, mientras que a las comunidades las abastecen con pipas.

"Estamos tanteando el agua, mediodía a unas colonias y por la tarde a otras, en las comunidades estamos distribuyendo en tres pipas con las que nos apoyó el gobierno del estado", expresó.

Confía en que pronto caigan las primeras lluvias en esa región, porque todavía faltan junio y julio, que son los meses más fuertes de la sequía.

Incendios forestales

El alcalde reiteró que el estiaje los golpea fuertemente con la falta de agua y los incendios forestales, principalmente en la zona serrana, que en poco más de un mes van cuatro grandes y otros pequeños, con fuertes daños en el bosque.

Adelantó que tendrán que ponerse de acuerdo los con los ejidos y las autoridades competentes para llevar a cabo una estrategia de reforestación, porque al final el monte se acaba con los incendios.