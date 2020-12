Golpea inseguridad a las colonias de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Habitantes de diferentes colonias de Mazatlán aseguraron no sentirse seguros o a salvo de la delincuencia ni en su propia casa, debido a que los actos delictivos se han incrementado en sus asentamientos.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, aseguraron que falta más eficiencia por parte de las autoridades encargadas de brindar seguridad y protección, ya que casi no hay rondines de patrullas.

Don Manuel vive en El Conchi. Él comenta que por ahí hay muchos rateros y los policías "ni sus luces", pues nunca están cuando se les requiere.

"Nadie estamos seguros aquí, ni en ninguna parte, hay mucha maldad, yo vivo por El Conchi, hay muchas ‘ratas’, las patrullas, muy a lo largo pasan, no echan rondines seguidos, a menos que algo pase y la gente les hable, pero llegan ya mucho tiempo después", comentó.

Juanito, de Lomas del Ébano, pide más patrullaje para las calles Hortencia y Noche Buena, pues en las últimas semanas se han metido a las casas a robar.

"Por la calle que vivo yo y las de los alrededores no pasan las patrullas, tanto a los vecinos como a mí nos gustaría que sí pasaran, sobre todo en las noches, porque han andado robando en las casas en los últimos días", dijo.

Mazatlecos aseguran que los rondines policiacos no son frecuentes en las colonias populares. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

A un vecino de Villa Florida le tocó que asaltaran su negocio apenas la semana pasada; con cuchillo en mano, el delincuente se llevó el dinero que tenía en caja.

"A mí me tocó que asaltaran mi negocio, apenas la semana pasada, fue con un cuchillo, sí he visto algunas patrullas, pero ni los agarran y si los agarran, los sueltan luego luego, así ¿a dónde vamos a parar?, al rato la gente va a querer buscar justicia por su propia mano, porque la autoridades no hacen algo", dijo.

La señora luz, de Villa Verde, manifestó que para estas fechas los robos tienden a incrementarse, pues los "vagos" buscan la manera más fácil para conseguir dinero a costa de los demás.

"Siempre para estas fechas tienden a subir los robos, porque los 'vagos' quieren estrenar y buscan la manera más fácil de conseguir dinero. Uno trabaja para conseguir lo mucho o lo poco, para que otros nada más lleguen y te lo quiten. El presidente municipal dice, según, que van a la baja los delitos, será que a él nunca le ha tocado", manifestó.

Arturo, por su parte, indica que por su colonia, Valle de Urías, asaltan con pistola, ya en dos ocasiones a su hermano le ha tocado ser víctima de estos delitos.

"Ahí por la colonia asaltan, como está muy oscuro, se ponen a asaltar con cuchillo. A mi hermano ya le ha tocado dos veces, la primera vez estaba en una tienda y llegaron a asaltar con pistola y hasta a él le quitaron el teléfono, la otra fue donde él trabajaba, se llevaron el dinero", indicó.

A LA ALZA

Vecinos de Valle de Urías, Villa Florida, El Conchi y Lomas del Ébano aseguran que en los últimos días se ha incrementado la delincuencia en sus asentamientos.

















