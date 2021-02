Gobierno no debería invitar al turismo: Ciudadanos

Culiacán, Sin.- Este fin de semana, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, expresó que la pandemia en el estado va por buen camino y que el turismo en el puerto de Mazatlán se mantendrá activo sin restricciones para la temporada de Semana Santa.

“Yo creo que vamos avanzando bien y creo que todavía le falta para llegar a Semana Santa, pero hemos visto que los fines de semana hay muy buena ocupación, hay un buen tránsito, movilidad, la gente disfruta las playas. Así es que vamos a seguir en esa ruta de mantener abierto”, expresó Ordaz Coppel.

Ante esto, El Sol de Sinaloa realizó un sondeo a 80 personas de entre 20 y 28 años de edad, por formato de Google Forms, donde el 88.6 por ciento se manifestó en desacuerdo a que le turismo continúe activo.

El 70 por ciento indicó que el gobierno estatal es responsable de que, los sinaloenses, no se queden en casa y asistan a estadios, plazas, bares y restaurantes; propagando contagios de Covid-19.

Creo que la ciudadanía juega un papel importante para que se cumpla el protocolo de salud, pero el gobierno también incita a que no se quede la gente en casa, a que consuma y pues eso hará la gente

Anel, estudiante de 22 años

Al rededor del 20 por ciento de los encuestados que señalaron estar de acuerdo con que el turismo no se detenga, ni las actividades económicas.

"Considero que la salud debe ser siempre lo más importante pero no podemos para los que tenemos actividades económicas. Lo que se haga en Mazatlán también es responsabilidad del consumidor, así como del encargado del lugar. Hay que seguir los protocolos ", indicó Rosario, comerciante de 27 años.

El 89 por ciento de los participantes en el sondeo, expusieron que las autoridades estatales no han sabido manejar la pandemia, por lo ocurrido en la Serie del Caribe.

"El gobierno es el que muchas veces provoca a que la gente no haga caso, de por sí, no entendemos que debemos cuidarnos, ahora que hagan espectáculos, juegos de béisbol y permitan que el turismo se dé como si nada. La gente no tiene sentido común y el gobierno prefiere la reactivación económica", compartió, Luis Mario, de 26 años de edad.

Aunque aún falta tiempo para la temporada de Semana Santa, el gobierno estatal indicó que plantearán un operativo para que la afluencia no se salga de control. Sin embargo, la ciudadanía duda de sí misma en el cumplimiento de las normas para evitar contagios por Covid-19.

