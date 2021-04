Gobierno federal dejan a su suerte al sector pesquero

Mazatlán, Sin.- El sector pesquero fue dejado a su suerte, ya que la Conapesca en este gobierno federal se convirtió en un “elefante blanco” sin presupuesto ni programas de apoyo para la actividad ni acciones de inspección y vigilancia en altamar, aseguró el presidente de la Delegación Sinaloa de Canainspesca, Jaime Andrés Osuna Magaña.

“De los presupuestos que tenía la Conapesca para la pesca, no hay nada, como quien dice nomás para la operación de ellos, para sueldos y salarios; el ex comisionado Raúl Elenes pasó a 10 mil metros de altura porque casi no lo vimos, no figuraba ni en los periódicos ni en nada, pasó de noche su periodo, con el actual apenas va llegando, no lo conocemos todavía, nomás nos mandó decir que va a ser él, pero nomás”, expresó.

Local Reporta Conapesca la retención precautoria de 377 toneladas de producto marino

Dijo que independientemente de colores y banderas, el candidato que gane en la próxima contienda electoral debe ver por el sector pesquero que se encuentra a punto de desaparecer, y una de las acciones que más se requieren es el de reforzar la inspección y vigilancia en altamar para evitar el “changuerismo”.

“La Conapesca se ha convertido en un elefante blanco, porque no hay actividad, atención a la pesca, y para eso es la Conapesca pero nos ha dejado a nuestra suerte, no hay apoyos”, apuntó.

Con respecto al posible veto del camarón mexicano en Estados Unidos por reportes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EUA, comentó que de darse el embargo, la flota camaronera de altamar ya no tendría razón de salir a la pesca, pues la actividad se sostiene del producto que envía al mercado norteamericano.

“No tendría razón de salir, porque el camarón que pescamos nosotros es para exportación, pescamos algo para el consumo nacional, pero el que tiene valor es el que se va al otro lado, se va como un 60% de la producción, es el que tiene más valor, el que se consume aquí en México es el de menor tamaño y menor precio”, indicó.

Señaló que en la última temporada, en Estados Unidos disminuyó la demanda por causa de la pandemia del coronavirus, pero toda la producción de exportación se pudo mandar.

Puedes leer: Pescadores desconocen a dueño de barco asegurado con cocaína

“En la última temporada, el consumo nacional no tuvimos problemas, en EUA por causa de la pandemia hubo meses que no se vendía camarón, ahorita ya hay demanda, pero no tenemos camarón. Se alcanzó a mandar todo lo que se pescó para exportación, le mandamos a un distribuidor que es el que hace la venta, nos da un anticipo y después paga el remanente”, concluyó.





















Lee más aquí:

Local Capacitan a rederos de Topolobampo sobre los DET

Local Le llueven demandas a Mario Zamora en reunión con pescadores en Mazatlán

Local España se interesa por el camarón sinaloense