Gobierno de Sinaloa gastó 78 millones en drones inútiles

Culiacán, Sin.- Desde el principio en que se pactó el contrato, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa mantuvo una relación ríspida con la empresa jalisciense Hydra Technologies de México, a la que señaló de no cumplir con los requerimientos solicitados para la compra de dos drones de vigilancia aérea, que serían usados en el combate a la delincuencia organizada.

En esas dos ocasiones, la Secretaría de Seguridad Pública, primero en voz del ex titular Genaro Robles Casillas, y posteriormente con Cristóbal Castañeda Camarillo, amenazó con cancelarles el contrato, pero en la dos transigieron.

Hoy, a cinco años de aquel 28 de marzo de 2017 en que se formuló la petición de compra de las aeronaves no tripuladas, apenas revelaron que el alto costo de mantenimiento de 17 millones de pesos, convierte incosteable tener estos aparatos, por lo que se entregarán en donación a la Secretaría de Marina. Es decir, estos equipos, no eran lo que esperaban.

Sin embargo, existe información que advierte que la SSP y el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel –responsable de la adquisición-, sí sabían del alto precio de los servicios, pues de 2012 al 2018, Hydra Technologies venía firmando contratos por mantenimiento con la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Nada más por este concepto, ambas dependencias pagaron a Hydra un monto de 49.6 millones de pesos. Además, el contrato firmado entre el gobierno de Ordaz Coppel y la compañía especifica claramente que la empresa se hacía responsable solamente del mantenimiento del primer año, por lo que después sería a cargo del comprador.

Aunque no estaba en el contrato, no era un dato difícil de averiguar, sobre todo si el documento detalla en qué sí y en qué no la empresa responde por las aeronaves no tripuladas. Hoy en día, sin embargo, nadie asumió la responsabilidad de esta adquisición millonaria y inútil.

La compra "urgente"

Luego de la fuga del penal de Aguaruto de cinco personajes vinculados al Cártel de Sinaloa, en el marco de la guerra entre las facciones de los hijos del Chapo y Los Dámaso, que derivó en el crimen del periodista Javier Valdez y una alza escalofriante de homicidios y desapariciones, la Secretaría de Seguridad Pública bajo el mando del general en retiro Robles Casillas, pidió a la Secretaría de Administración y Finanzas la compra de estos dos aparatos.

El acta del Comité Intersecretarial señala que al ser un tema para uso de seguridad, se obviaría la licitación y sería una adjudicación directa. El estudio de mercado arrojó que Hydra ofrecía el precio más barato, pues las otras dos empresas pedían 80 millones y otra 102 millones.

De ahí que eligieran a Hydra por ofertar en 72 millones 199 mil 580.80 pesos los equipos.

El contrato se firmó entre las partes el 28 de marzo de 2017, pero todavía meses después, había quejas de que la empresa no cumplía con especificaciones en tiempo y forma. En enero, Robles Casillas señaló que el documento podría revocarse pero no sucedió.

Con el tiempo, Robles Casillas dejó el cargo de secretario y luego asumió Castañeda Camarillo como titular de la SSP, quien ahora se deslindó en el sentido que él no realizó la petición de compra.

“Era subsecretario en ese tiempo”, argumentó y dijo que la compra la hizo Finanzas del estado.

Aunque ahora Castañeda asegura que los aparatos sí se usaron, sobre todo fueron operados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay evidencia de ello, sólo sus dichos.

A un portal digital le declaró durante cuatro años, es decir, hasta 2021, los drones estuvieron a cargo de la Sedena, y que fueron los militares quienes se encargaron del uso y mantenimiento, y que hoy en día la firma Hydra Tecnhologies reclamó un tema de patentes.

Se desconoce, porque no fue explicado, si la Marina podrá darles mantenimiento a los equipos y podrá usarlos en sus labores.

¿En qué se usaron?

Según a SSP, en los cuatro años que se utilizaron se pudo localizar 62 plantíos de amapola, 57 laboratorios de metanfetamina, 15 vehículos con reporte de robo, 341 armas largas, 1,445 kilos de mariguana. En total fueron 483 horas de vuelo.

5

Son los años que tenía la SSP en poder de estos equipos, aunque se usaron de 2018 al 2021.

49

Son los millones que pagaron la Sedena y PF a Hydra por concepto de mantenimiento de drones, un servicio costoso.