Gobierno de Mazatlán entregó más de 600 escrituras; se queda corta la meta

Mazatlán, Sin.- La actual administración cerrará con más de 600 escrituras entregadas a igual número de familias, con las cuales se brinda certeza jurídica de su patrimonio.

La cifra se queda corta respecto a la meta que se tiene plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, que era de 2 mil escrituras.

La directora de Vivienda y Tenencia de la Tierra, Marlén Gutiérrez, reconoció que se quedaron cortos, pero fue porque toda la documentación se hizo con apego a ley, y no solo por entregar escrituras.

"Que se haga todo de acuerdo a la Ley, no nada más por entregar escrituras, entregar el trabajo bien reglamentado (...) No vamos a cumplir la meta, antes entregaban sin verificar, hoy no, la indicación fue darle al ciudadano esa tranquilidad de que el día que entregamos una escritura va a ir bien soportada jurídicamente, y no va a haber una posibilidad de una demanda por nulidad", explicó.

Agregó que beneficiaron a familias que están dentro del polígono de desincorporación de la zona federal, como la Francisco I. Madero, Pino Suárez, Rafael Buelna, Estero, Independencia, Toledo Corro, entre otras. También a través de más convenios con particulares.

Para saber

La funcionaria mencionó que ya hay 60 escrituras listas y 50 más en espera de una firma, las cuales podrán ser entregadas en un evento antes de que concluya la administración.