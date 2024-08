Gobierno de Mazatlán entrega vehículos y equipo con valor de 2.3 mdp

Mazatlán, Sin. - Las direcciones de Servicios Públicos Municipales, y de Ecología y Medio Ambiente, recibieron este martes nuevo equipamiento y vehículos para fortalecer y facilitar las tareas diarias en sus jornadas laborales.

El alcalde Édgar González, junto a regidores, realizó esta entrega a las responsables de dichas direcciones, quienes contaron con la presencia de sus colaboradores.

Karla Camacho Guzmán, titular de Servicios Públicos, recibió una camioneta que se destinará al área de Alumbrado Público, además de seis sopladoras, ocho podadoras, 10 motobombas, 12 motosierras y 36 desbrozadoras para el área de Parques y Jardines.

Eunice Murúa, directora de Ecología y Medio Ambiente, recibió una camioneta para su dependencia, así como 16 trajes para apicultores industriales, ocho chamarras con velo, ocho pares de guantes, cinco ahumadores, cinco cajas para colmenas, dos barretas y un pegador de cera, equipamiento que se destinará al área de apicultura.

El alcalde resaltó que este nuevo equipamiento tiene como objetivo principal mejorar las condiciones laborales del personal que diariamente trabaja en beneficio de la comunidad.

Agregó que durante lo que resta de su administración se buscará la manera de mejorar la calidad laboral del personal y ayudar a la población.

“Cuando se piensa mediocremente y de manera corta en un periodo, no estás pensando en la ciudad, en el pueblo, en los trabajadores. Nosotros estamos pensando en la población, en el municipio, estamos pensando que este beneficio y lo que falta por llegar es para el bien de la ciudad, no para la administración. Y lo que dejemos se queda para la ciudad, no para una persona o una administración”, externó.

La inversión de este nuevo equipamiento es de más de 2.3 millones de pesos, que beneficiaron a ambas direcciones con estas adquisiciones.