Gobierno de Mazatlán abandona cancha en el Jabalíes

Mazatlán, Sin.- La cancha del Infonavit Jabalíes, en Mazatlán no está en el radar de las autoridades municipales.

De acuerdo con Daniel Enciso Saracco, mejor conocido como "El Güero”, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán no brinda apoyo a este espacio.

El promotor del torneo que se realiza en esa unidad mencionó que desde octubre del año pasado, se ha solicitado apoyo para mejorar las instalaciones, pero éste no ha llegado.

"No es que la cancha del Infonavit Jabalíes en Mazatlán esté en mal estado, sino a la falta de apoyo de parte del IMDEM, como pintarla, lo que se ha solicitado desde 6 de octubre (del año pasado)”, dijo Enciso.

Desde julio de 2023 se reportó la necesidad de reparar la cabecera de una portería, afectada por un ventarrón que movió dos tubos de su lugar.

"También la reparación de cabecera de la portería del lado del andador Cruz Lizárraga, solicitado desde 21 julio 2023. Arreglan otros lados, incluso donde ni siquiera hay promoción deportiva. Lo de la cabecera lo movió un ventarrón que hubo en julio de 23, y se movieron dos tubos", agregó.

A pesar de la solicitud, las autoridades únicamente podaron árboles circundantes y prometieron volver para realizar la reparación, que según el promotor no requiere reemplazar los tubos, sino simplemente reinstalarlos en su posición original, dado que las bases no se dañaron.

Le cierran las puertas al espacio deportivo del Infonavit Jabalíes. Fotos y video: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

"Solo podaron los árboles y me dijeron que luego irían a cambiarlos y les dije que no se ocupaba cambiarlos, sino instalar los mismos porque no se doblaron sino que se salió la base de la tierra, podaron árboles y fue todo", dijo.

El número de folio de esta queja es el M27658, proporcionado por el mismo Daniel Enciso.

A pesar de haber presentado estos problemas ante Atención Ciudadana hace cinco meses, aún no se ha recibido respuesta ni se han realizado las reparaciones necesarias.

Problemas con el IMDEM

Daniel Enciso Saracco, promotor del torneo, ha expresado su desconcierto ante la situación actual en la que Fabiola Judith Verde Rosas, directora del IMDEM, ha bloqueado el apoyo a la cancha.

Según Enciso, previamente no había problemas y había recibido confirmación del apoyo por parte del personal del IMDEM.

Sin embargo, ahora se enfrenta a la inesperada negativa del instituto sin comprender las razones detrás de esta decisión.

“Antes no había problemas y de una para otra se ordenó no apoyar ese espacio, la misma gente de IMDEM me lo dijo", concluyó.