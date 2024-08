Gobierno anterior otorgó permisos irregulares en Sábalo Country: Alcalde

Mazatlán, Sin.-El Gobierno anterior (encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres) otorgó permisos de construcción de manera irregular en el fraccionamiento Sábalo Country, informó el alcalde Edgar González Zatarain.

El Presidente Municipal dijo que por estos permisos esos funcionarios ya enfrentan demandas en su contra en la Fiscalía General del Estado y en el Órgano Interno de Control, interpuestas por vecinos y asociaciones.

Esto, respecto al reclamo que hacen los vecinos del fraccionamiento Sábalo Country sobre el cambio de uso de suelo sin ser consultados, para autorizar torres de más niveles de los permitidos en esa zona.

El munícipe señaló que en su administración no han otorgado nuevos permisos en esta zona, sino que se expidieron en la administración pasada y "tumbarlos" significaría enfrentar un proceso legal, incluso obtener demandas en contra del Gobierno Municipal si los desarrollos ya están avanzados.

“No hemos otorgando ese tipo de permisos, no somos nosotros (...) hay que hacer las cosas bien, nosotros hemos sido muy cuidadosos y obviamente desacelerar un ritmo de alguien que trae una obra de hace tres años, o un permiso, ¿cómo lo desaceleras?, no es tan sencillo", dijo.

Agregó que de acuerdo a los urbanistas, es más recomendable redensificar la ciudad que seguir creciendo en expansión, además de que muchas colonias ya se están quedando solas y es donde aprovechan los desarrolladores.

No obstante, reconoció que los cambios de uso de suelo se hicieron sin consulta con los vecinos y sin pasarlo por Cabildo.

"Sí se dieron muchos permisos sin tomar en cuenta el Cabildo, sin tomar en cuenta a la población", agregó.

Apuntó que con la próxima actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, ahí se arrojará qué zonas sí y qué zonas no de deben redensificar.

Implan ‘nada de muertito’

González Zatarain consideró que el Instituto Municipal de Planeación ha incumplido con su labor, ya que nunca actualizó los distintos planes de ordenamiento y se la ha llevado "nadando de muertito".

"El Implan ha incumplido, porque tiene muchos años que no lo hizo debió hacerlo hace tiempo, hasta que llegamos nosotros estamos empujando para que esto suceda, pero estuvieron ahí ‘nadando de muertito’”, consideró.

"Si no tiene resultado la respuesta es clara, si no hay un plan, un solo plano no se ha modificado cuando tenía tiempo, yo creo que ese tema debió haberse atenido con tiempo, no se vale quejarse y decir están dando permiso, están desarrollando, pero qué hiciste para modificar el plan, qué hicieron para determinar una nueva planeación para Mazatlán, porque seguir basándose en el de 2013, por qué no haber intervenido para modificar los planes", cuestionó.