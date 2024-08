Gobernador de Sinaloa recibirá a los 5 aspirantes a fiscal general elegidos por el CESP

Culiacán, Sin.- El proceso de selección para fiscal general de Sinaloa continúa este lunes 26 de agosto y el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) entregará los 5 perfiles predilectos al Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Este fin de semana comparecieron los 26 aspirantes registrados, tal y como se marca en el calendario, por lo que hoy se hará la reunión con el mandatario local.

El cargo quedó vacante con la renuncia de Sara Bruna Quiñónez Estrada, después de que la Fiscalía General de la República señalara deficiencias en la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda integrada por la Fiscalía General del Estado.

“Hoy me la van a entregar. Voy a tener una reunión después de aquí con el Consejo Ciudadano. Y es eso, para que me entreguen ellos la quinteta”, comentó en entrevista el gobernador.

De esos cinco perfiles, Rocha Moya eligiera tres que serán enviados al Congreso para su votación y se le tome protesta al nuevo titular del organismo de procuración de justicia en el estado.