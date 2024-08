Gobernador asegura haber entregado información solicitada de la FGE

Culiacán, Sin.- Después de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que ya entregó la información que le había sido requerida por parte de la FGR.

Asimismo, precisó que esta información no la hizo de manera presencial, sino que mandó un documento firmado por él, mismo que contenía anexos donde exponía las causas por las que el pasado jueves 25 de julio no se encontraba en el estado, fecha en la que se dio la captura de “El Mayo Zambada” y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Sí me pidieron información y ya entregué la información, porque ellos dijeron desde su primer boletín que me pedirían la información pertinente. Me pidieron sobre mi salida, por qué no estaba yo en Sinaloa”, señaló.

Rocha Moya reiteró que ante esta solicitud ya dio el informe ante la Fiscalía con un documento firmado, además de informar que no solo por eso, sino el decreto de vacaciones que está en curso.

El mandatario explicó que él no tiene información de sobre la pista dónde habría salido “El Mayo” Zambada, ya que es la FGR quien realiza las investigaciones al no ser instancia para que se le informe, pues todo lo que se ha dado a conocer sobre la investigación se ha enterado a través de periódicos y noticias en los medios de comunicación.