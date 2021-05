Gloria se va sola, no se lleva a nigún militante: PT

Mazatlán, Sin.- La salida de Gloria González, ex candidata a la gobernatura de Sinaloa por el PT, no afecta en nada al partido, señaló Rodolfo Cardona, dirigente municipal en Mazatlán, ésto luego de que declinara su candidatura para unirse al proyecto de Mario Zamora.

"En cuanto a los trabajos que viene realizando el Partido del Trabajo en los diferentes municipios del estado no nos afecta en nada, porque la candidata se va sola, no se lleva a nigún militante, no se lleva la esctructura del PT, ni un solo candidato, todo sigue igual", señaló.

Foto: Carla Gonzales | El Sol de Mazatlán

Agregó que dicha decisión, fue personal y que desconocen los motivos que la llevaron a declinar, "no deja de ser una falta de congruencia al abrazar una causa contraria".

Añadió que la invitación a sus militantes y simpatizantes sigue siendo votar por los candidatos del PT y dejan a desición del electorado votar por el candidato que deseen a nivel estado.

"Habla muy mal de su persona para empezar y en la parte política obviamente deja mucho que desear, nuestro llamado es a votar en todos los casos por el PT, ahí estará la boleta el día de las elecciones para que el ciudadano tome la decisión que le corresponde", agregó.

Diana Sosa, candidata a la alcaldía de Mazatlán se dijo molesta por la desición de Gloria, pues dejó a medias el proyecto que comenzó.

También puedes leer: Lucila Ayala al no conseguir ser tomada en cuenta en RSP vuelve a su chamba

"A mi me molestó mucho la decisión de Gloria, que fue una decisión estrictamente personal, me hace enojar mucho porque soy una mujer de palabra y soy transparente y si se inició con un proyecto se debe terminar como es, y no a estas alturas a una semana de las elecciones", dijo.

Ambos reiteraron que seguirán trabajando hasta el final de la contienda con los candidatos y candidatas que siguen en el proyecto, en el que destacan propuestas como pavimentación de calles en colonias populares, rescate de espacios públicos, becas directa a deportistas y apoyos a los sectores productivos.









Lee más aquí: