Gatos y mapaches ponen en riesgo fauna silvestre en Cerro del Crestón

Mazatlán, Sin.- La dirección de Ecología y Medio Ambiente busca resolver el problema de sobrepoblación de mapaches y gatos que invadieron la zona del cerro del Crestón, y que ponen en riesgo la sobrevivencia de la fauna silvestre del lugar, al escasear el alimento que la gente les daba en su escalada al faro, el cual se mantiene cerrado por la cuarentena de Covid-19.

Nosotros no podemos llevarnos esos animales, si no nos coordinamos con Profepa y Semarnat para llevarlos a un lugar, porque no tenemos una unidad de rescate ni la estructura especial para capturarlos y transportarlos, y ahorita están en época de cría, hay que esperar a que pase esta época de cría









Dijo que se puso a tres personas para que apoyen en tres horarios diferentes, dándoles alimentos, con la idea de que los gatos no se vean en la necesidad de acabar con la fauna silvestre que queda en el cerro del Crestón.









Desde el momento en que se deje de alimentar a los gatos, ellos se convierten en depredadores, pero ellos tienen una competencia muy fuerte ahora, algo que no habíamos visto en otros años, que es la presencia de mapaches, que compiten con ellos por el alimento









Dijo que para realizar la movilización o cambio de los mapaches, se tendría que buscar el apoyo de la Semarnat, porque es la encargada para hacer una reubicación de la vida silvestre de cualquier especie que no esté en un lugar adecuado.









Para el municipio es un problema, porque nosotros no contamos con una patrulla de rescate de fauna silvestre o de atención de rescate animal, la situación de los mapaches sigue igual, son dos especies invasoras que compiten en el cerro del Crestón









Refirió que por la situación que se vive con motivo del coronavirus, se puso a disposición tres personas que se encargan de darles de comer, en coordinación con el Patronato, para que el alimento se les diera en vasijas y en horarios específicos, con la intención de que no quedara regada en las escaleras y por todo el cerro.

Sanjuan Gallardo comentó que en las últimas fechas se ha visto un incremento en la población de mapaches en ese lugar, ya que antes sólo se observaban dos o tres que salían en el camino, pero ahora hay hasta crías en grupos de coinco o seis mapaches que ganan la comida a los gatos.

Indicó que el cierre del paso a visitantes del faro, generó la lucha de sobreviviencia de estas dos especies, y si no se resuelve el problema a tiempo, podría poner en riesgo la fauna silvestre del cerro del Crestón, el cual es uno de los atractivos turísticos de Mazatlán.

CIFRA

3 personas alimentan a los gatos que sobreviven en el cerro del Crestón, lo hacen tres veces al día.





















