Gaseras de Mazatlán ajustan precios y siguen en operación

Mazatlán, Sin.- Al entrar en vigor la regulación de precios máximos de energéticos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, gaseras locales de Mazatlán ajustaron esta semana sus precios y bajaron el litro de gas LP de 13.54 a 13.08 pesos en estacionamientos de autoservicio, mientras que el kilo se oferta a 24.10 sin aditivo y a 24.68 pesos con aditivo.

Personal de Gaspasa, Diesgas, SoniGas y Baja Gas, antes Z Gas, señalaron que el ajuste se realizó a partir de esta semana y se adaptará cada día lunes, de acuerdo al precio tope que marque la regulación de precios máximos a nivel nacional y por región, pudiendo aumentar o bajar en las próximas semanas.

Comentaron que desde hacía más de un mes, el precio del gas LP no cambiaba, sino que se mantuvo a 13.54 pesos el litro y a 24.14 el kilo.

Algunas empresas gaseras, todavía exhiben en sus páginas oficiales el precio de cilindros de gas desde 889.72 pesos, cuando el precio que se ofrece a partir de esta semana es de 723.00 pesos el de 30 kilos.

En un recorrido hecho por el Sol de Mazatlán, trabajadores de estas empresas aseguraron que hasta el momento no se tiene información oficial sobre un posible paro de labores y que tampoco en los grupos de WhatsApp de la empresa se ha comentado nada al respecto.

Dijeron que lo que saben es por los clientes que llegan y les pregunta sobre si van a hacer paro de labores o no, así como también lo que ven en las redes sociales, que refieren que ya hay paros en diferentes partes del país.

“A mí nada me han dicho sobre que vaya haber un paro, tenemos un grupo de WhatsApp y ahí se avisa todo y no hemos visto nada de eso, de volada se saben los chismes, pero no; acaba de venir el jefe y me dijo que estuviera pendiente, porque cada lunes va haber una junta para ver si baja o sube, es una nueva regulación de precios”, comentó Jesús Alberto “N”, de la empresa Gaspasa.

Por su parte, Edwin “N”, despachador de Baja Gas, comentó que a partir del primero de agosto bajó 50 centavos el precio de litro gas LP en su empresa y quedó a 13.08 pesos para todo el mes de agosto.

Dijo que son los clientes que le han preguntado si van a irse o no a paro de labores como lo están haciendo en otras partes del país.

“Sí han venido gente diciéndome si abrimos, si vamos a tener abierto o si vamos a estar funcionando, y pues nosotros estamos trabajando bien, las demás no sé, y no nos han dicho nada de que pudiera haber un paro laboral, si no es por los clientes no me entero que en otras partes del país hay paro”, indicó.

Desde el martes pasado, distribuidoras de gas de la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron un paro de labores de al menos 8 mil pipas, los inconformes acusan que las condiciones de precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía impiden el desarrollo de esta actividad.

Tanto la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado, como Empresas Conexas A.C. se han deslindado del paro de repartidores en el Valle de México.













