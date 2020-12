“Gallito” no es obligatorio para ciudadanos

Mazatlán, Sin.- El director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, señaló que la población no está obligada a dar “aguinaldo” a los recolectores de basura, pues estos cada año reciben sus prestaciones económicas correspondientes.

Dijo que quien desee dar el tradicional “gallito“ por la labor que realizan durante todo el año, es libre de hacerlo, aunque tampoco está muy de acuerdo con esta práctica, pues esto ayuda a fomentar la corrupción.

Se hace a manera de tradición, sin embargo, no estoy de acuerdo que les estén dando, porque normalmente cuando les dan dinero, empiezan a corromper y eso no me gusta.

González Olague

Y es que algunos colonos, con tal de que el camión recolector se lleve escombro o cualquier otro deshecho que no está permitido, les dan a cambio unas cuantas monedas en forma de “propina”.

“La población no está obligada a darles, es una costumbre que ha estado por años; el trabajador del Ayuntamiento ya recibió su aguinaldo y sus prestaciones correspondientes”, agregó.

Reconoció que hay algunos trabajadores que exigen esta propina, incluso que reparten volantes avisando que pasarán en los próximos días a recoger el dinero; no obstante, llamó a la población a no dejarse, ya que no es ninguna obligación.

“Si lo están exigiendo, malamente; solicito que no se dejen, la población no tiene por qué darles. Si alguien les quiere dar, adelante, pero no están obligados en lo más mínimo”, reconoció.

Tenemos el conocimiento de esta práctica, no es que este permitido, pero es una costumbre que no se ha erradicado.

González Olague

TRABAJADORES

Aproximadamente 420 personas conforman el personal de Aseo Urbano, entre recolectores, barrido humano y basureros.









