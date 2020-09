Funcionarios pueden hacer campaña, pero en sus ratos libres: Gobernador

Culiacán, Sin.- Recientemente el secretario de Acuacultura y Pesca, Sergio Torres Felix, dio a conocer que aparecerá en las boletas de las elecciones 2021, ya sea con el partido al que milita o sin este y que va por la gubernatura de la entidad.

Desde que la pandemia en Sinaloa ganaba terreno, Torres Félix comenzó a mostrar su desinteresada solidaridad, repartiendo despensas a las familias de pescadores y colonias marginadas de Culiacán, a título personal. Es por eso que se le cuestionó al gobernador Quirino Ordaz Coppel si permitirá que, funcionarios activos de su gobierno, estén realizando su campaña electoral.

“Los tiempos electorales vendrán, tendrán su momento a partir del mes de diciembre. El caso del secretario de pesca (Sergio Torres), yo le he pedido que se meta con todo a la chamba en el sector y están en la calle y en los medios. Si alguien manifiesta su aspiración, bueno, es muy legítimo y respetable” expuso el gobernador de Sinaloa.

Ordaz Coppel quiso recalcar que no permitirá que se use el recurso público para que los funcionarios estén invirtiendo en su nombre y no en el trabajo que les compete.





Si él utiliza y hace otras cosas en sus tiempos libres, es respetable. Les digo una cosa: aquí no se va a permitir el uso de recurso públicos en beneficio de quien seaOrdaz Coppel

La última actividad del secretario de pesca, fue esta mañana en dos centros de rehabilitación, uno en la Nakayama y el segundo en Bachigualato, en dónde entregó pescados.

Visité esta mañana dos centros de rehabilitación, uno en la Nakayama y el segundo en Bachigualato, seguimos apoyando a los Sinaloenses que luchan para salir adelante. También llegué a la parroquia Santísimo Sacramento a entregar apoyos a más familias #NoNosRajamos #SiempreAl💯 pic.twitter.com/GGLZIALKrC — Sergio Torres Félix (@SergioTorresSIN) September 17, 2020

En sus publicaciones, usuarios le han preguntado si está haciendo campaña en sus labores de secretario, a lo que él solo responde: “Andamos trabajando y ayudando. Saludos”.

LO QUE NO PRESUME TORRES FÉLIX

En la última gira del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, líderes de comunidades pesqueras se manifestaron en las afueras de álamo grande para denunciar que hay robo del recurso federal destinado para este rubro, por el mismo secretario Sergio Torres Félix.

Sin embargo, Torres Félix ha manifestado que el gobierno de AMLO le ha fallado a la pesca.

Secretario de Acuacultura y Pesca, Sergio Torres Félix.

















