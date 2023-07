Funcionarios no pueden acompañar a Claudia en su visita: Gobernador

Culiacán, Sin.- Ante la visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa programada para este viernes 14 de julio, el Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró que ningún funcionario del gabinete podrá acompañar a la corcholata en su gira por el estado.

Este viernes por la mañana Claudia Sheinbaum Pardo sostendrá una reunión con militantes y simpatizantes de Morena en la ciudad de Los Mochis y por la tarde estará en Culiacán difundiendo los logros del proyecto de la cuarta transformación.

Ante ello, el Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que ningún funcionario o secretario del gabinete puede acompañar a Claudia Sheinbaum en su gira y menos aún, hacer pronunciamientos en contra o a favor de ninguna de las corcholatas.

“Ya sabe el gabinete y se le reitera, el Secretario General de Gobierno se encarga de eso, él es el jefe del gabinete, no pueden asistir los miembros del gabinete”, declaró el Gobernador.

“No hay que hacer pronunciamientos públicos ni acompañamientos en público”.

Rocha Moya señaló que no tiene planeado reunirse de manera privada con la corcholata este viernes, sin embargo, si ella solicita una reunión, el Gobernador accedería.

“No está programado, pero si me pide si la puedo ver, no está prohibido que lo hagamos”, declaró el Gobernador.