Funcionarios de Rocha Moya han fallado a los desplazados, acusa el MASS

Mazatlán, Sin.- Desde el 26 de febrero, los desplazados por la violencia y radicados en Mazatlán, no han vuelto ver al gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, cuando este estuvo presente en el fraccionamiento CVIVE dónde se comprometió a atender sus necesidades.

En esa visita, el mandatario estatal acudió con su gabinete de secretarios e hicieron compromisos, pues no quería que los desplazados se manifestarán durante la visita que tendría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por aquellos días en tierras sinaloenses.

El compromiso fue la compra de seis hectáreas en el ejido El Castillo, introducción de los servicios públicos en 200 predios y lotificación de terrenos.

Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense, comenta que más de siete meses de aquel momento solo se ha hecho la compra de los terrenos y que los funcionarios de Rocha Moya le han fallado.

"Principalmente, el de Obras Públicas, Zavala Cabanillas, él se comprometió a instalar drenaje, agua y luz en 200 terrenos en tres meses, ahorita es hora que solamente llevan agua y drenaje, ¿cuántos meses hay de febrero para acá?", cuestionó.

La Comisión de Vivienda, presidida por Antonio Castañeda Verduzco, agregó, no a lotificado ningún terreno y tampoco ha escriturado ninguna de las 50 viviendas que ya fueron entregadas.

"Las compañeras que viven ahí ya pagaron cinco mil pesos desde hace más de un año, no pueden contratar agua, no pueden contratar luz porque no son dueños de los terrenos, no existe una clave catastral", agregó.

Y, por otra parte, añadió, la Secretaría de Bienestar, encabezada por María Inés Pérez Corrales, no ha hecho el censo de las familias desplazadas; la falta de esta información está deteniendo otros trámites.

Servicios asistenciales

Gutiérrez Sánchez mencionó que a esto se le suma la falta te dé centros de salud cerca, de escuelas, en sus tres niveles básicos y la falta de transporte público.

"Los funcionarios le están fallando al gobernador", mencionó.

Manifestación

Ante la falta de respuesta, las familias avisan que se estarán manifestando los próximos domingos 16 y 23 de octubre con una marcha que irá desde El Valentinos hasta la Zona Dorada.

También, planean acudir a Culiacán para plantarse el día que Rubén Rocha Moya rinda su Primer Informe de Gobierno, quién además invitaron a pasar, aunque sea medio día en el fraccionamiento, para que sienta en carne propia las precariedades de las familias.

¿Por qué se manifiestan los desplazados?

José Carlos González, asesor legal del MASS, hizo del conocimiento a la comunidad mazatleca que en redes sociales señala, juzga o se inconforman por las manifestaciones de los desplazados, que sí recurren a este tipo de acciones, es porque a los desplazados los despojaron prácticamente de todo.

"Todos los desplazados por la violencia tuvieron que salirse de sus casas sin nada y eso no lo sabe la gente de Mazatlán. Cuando van y piden al municipio sus derechos dicen: 'ah, estos quieren algo'; ellos tuvieron su casa, su ganado, sus aves, su trabajo, su forma de vivir, sus muertos y se los quitaron", expresó.

"Al desplazarlos, asesinarles sus hijos, desaparecerles sus parientes y muchas cosas más que pasaron, y qué son difíciles de platicar, hacen creer que los desplazados quieren cosas para ellos como si fuera una ventaja, cuándo existen principios rectores de la educación, el empleo, el de vivienda, el de salud y el de seguridad, ninguno lo tienen y están aquí más de mil 500 familias", añadió.