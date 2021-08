Fuga de agua tiene dos meses en la colonia Juárez de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Por la calle Privada de la Puntilla, casi esquina con avenida Independencia, en la colonia Juárez, vecinos reportan una fuga de agua potable desde hace dos meses.

"Ya tiene como dos meses, si no es que más, ya se ha reportado varias veces, es un desperdicio de agua, toda corre para abajo y se va encharcar por la avenida Insurgentes", reportó el empleado de una llantera.

Alfonso comenta que en una ocasión la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) acudió a reparar la fuga, pero sólo se empeoró la situación, ya que ahora se tira más agua y quedó un gran bache en el pavimento.

"Una vez vinieron a "reparar" y dejaron ese bache, antes no tiraba tanta agua, ahorita día y noche. Si yo me pongo lavar un carro aquí me multan ¿y ese tiradero de agua?, las autoridades no hacen nada", cuestionó.

Carmen menciona que la paramunicipal habla mucho sobre cuidar el agua, más por el tiempo de sequía que se ha vivido en los meses recientes, sin embargo no atienden rápido los reportes de fuga del vital líquido.

"Ya tiene meses, la otra vez vinieron los de Jumapam y nomás se le quedaron viendo que después la venían a arreglar, que según la reportaron como agua de drenaje, pero es potable", mencionó.

La corriente de agua ya alcanzó hasta la avenida Insurgentes, por la calle Vicente Suárez; con el escurrimiento de la fuga y más lo que se acumula de las recientes lluvias, se hizo un gran charco en esta esquina, pues las vialidades están a desnivel. Esta acumulación de agua ya deterioró también el pavimento”.

En Mazatlán del 20 al 30% de la tubería de agua potable se encuentra en mal estado o desgastado por su antigüedad, aseguró el gerente de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

Los vecinos ya han reportado la fuga muchas veces. Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Comentó que la actual administración ha cambiado más de 3.3 kilómetros de tubería de 6 a 8 pulgadas, y que todos los días se avanza para que ya no haya tantas rupturas y fugas de agua.

“Hoy en día tenemos más agua, las tuberías antes estaban a la mitad, y hoy con día se han metido mayor presión, y tuberías viejas tenemos problemas de agua. Pero toda la tubería se está cambiando, hay mucha tubería añeja por las obras de infraestructura y de desarrollos que se hacen en zonas muy antiguas, como en la Ferrocarrilera, el Centro, en la Juárez, en la López Mateos y eso a veces colapsa, pero toda se repone”, expresó.

SIN AGUA, 22 COLONIAS ESTE JUEVES

Debido a las obras de pavimentación que se realiza en diversas calles de la colonia Benito Juárez, este jueves 19 de agosto se realizará una interconexión en la línea de 24 pulgadas de agua potable, en el cruce de la calle Aguilar Barraza esquina con Agustín Melgar.

Foto: Carla González│ El Sol de Mazatlán

Por este motivo, 22 colonias de Mazatlán se quedarán sin agua. Las válvulas estarán cerradas de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Las colonias afectadas son Benito Juárez, Rubén Jaramillo, Olímpica, Toledo Corro, Villa Galaxia, 20 de Noviembre y López Mateos.

Además de Sánchez Celis, Alameda, Infonavit Playas, Indeco Jacarandas, Filarmómicos, Francisco Villa, El Toreo, El Toro, Lomas de Mazatlán, la Zona Dorada del puerto, Gaviotas, El Dorado, Quinta Gaviotas, El Cid y Sábalo Country.

















