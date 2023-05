Fuerza laboral de la UAS refrenda apoyo a Madueña en defensa de la autonomía

Culiacán, Sin.- Al grito de "no estás solo", el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa manifestó su apoyo al rector Jesús Madueña Molina por la defensa de la autonomía universitaria

Fue en el Auditorio de la Autonomía Universitaria donde trabajadores sindicalizados de las secciones Académicos, Administrativos e intendencia, encabezados por sus líderes, José Carlos Aceves Tamayo y Maricela Guadalupe Pérez Carrillo, respectivamente, celebraron el logro del contrato colectivo en un evento que contó con la participación de Madueña Molina.

José Carlos Aceves Tamayo, Secretario General del SUNTUAS Académicos reconoció el proceso de legitimación como el más democrático en la historia del sindicato, señalando que no fue fácil tras una estrategia mediática que pretendía engañar a los trabajadores. Pero que al final prevaleció la visión de miles de universitarios convencidos en mantener su contrato.

“El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa agradece el compromiso y la convicción en la lucha por el patrimonio colectivo, reconociendo el invaluable esfuerzo para poder decir el día de hoy: hemos legitimado nuestro Contrato Colectivo de Trabajo (…) seguiremos luchando por la Universidad del pueblo más allá de los obstáculos que se nos presenten, seguiremos luchando por el patrimonio educativo que representa la Universidad Autónoma de Sinaloa, defenderemos la Autonomía Universitaria sin importar los retos y desafíos que implica”, expresó Aceves Tamayo.

El rector Madueña Molina acompañó a los trabajadores en el evento. Foto: Cortesía | UAS

La maestra Maricela Guadalupe Pérez Carrillo destacó que la ratificación del Contrato Colectivo de Trabajo constituye una prueba contundente de solidaridad y determinación para salvaguardar y potenciar los derechos laborales, así como el compromiso hacia la institución. Además, representa un acontecimiento trascendental en la historia del Sindicato al sentar los cimientos de un futuro próspero y prometedor.

“Este logro es un recordatorio poderoso de que cuando nos unimos y trabajamos juntos somos capaces de superar cualquier obstáculo, celebramos no solo el éxito de la legitimación del Contrato Colectivo, sino también la fortaleza de nuestra unidad como sindicato (…) desde el Sindicato dejamos clara nuestra postura: sigamos trabajando codo a codo, no permitamos la injerencia de intereses ajenos a la educación, estamos convocados a defender nuestra universidad y haremos lo necesario para que así sea”, dijo Pérez Carrillo.

Los trabajadores demostraron estar dispuestos a respaldar al Rector en defensa de la universidad y garantizar una buena educación.

Foto: Cortesía | UAS

En cuanto al Rector Jesús Madueña Molina, expresó sus felicitaciones a los miembros sindicalizados por demostrar unidad y afecto hacia el Sindicato durante el reciente proceso de validación de su Contrato Colectivo de Trabajo. Les agradeció su respaldo en la protección de la Autonomía Universitaria y anunció que se está desarrollando un plan para establecer un fondo de retiro destinado a todos los trabajadores que se incorporaron a la UAS después del año 2016.

“Si no hubiera sido por ustedes ya nos hubieran doblado (…) el tema de la Autonomía Universitaria no entra a discusión la vamos a defender hasta el último día, es sagrado para la comunidad universitaria no solo para nosotros los de la UAS, sino de todo el mundo”, afirmó.