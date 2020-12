Fueron trece los que se registraron en Morena

Culiacán, Sin.- En total fueron 13 los que se apuntaron para figurar en las boletas del 2021 como candidato a la Gubernatura de Sinaloa, entre ellos, políticos, abogados, ambientalistas y hasta “grillos”, se colaron en la lista para participar en la encuesta que llevará a cabo Morena.

Los trece, se apersonaron en la sede de Morena para presentar su documentación y estar listos para que los sinaloenses durante la encuesta digan a quién quieren como candidata o candidato.

De esa lista, aparecen cuatro mujeres: senadora, diputada federal, diputada local y abogada: Imelda Castro Castro, Yadira Marcos, Beatriz Adriana Zarate y Lucila Ayala de Moreschi.

De los aspirantes está el senador Ruben Rocha Moya, los alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro y el de Mazatlán Guillermo Benítez. Ex secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros. El activista social, Ricardo Arnulfo Mendoza, ex alcalde de Guasave, Raúl Inzunza Dagnino, el abogado Manuel Lazcano Meza, el ambientalista Joel Retamoza; y el integrante de “Somos más que 53”, José Angel Beltrán Rentería.

La senadora por Morena, Imelda Castro, ha sido dos veces diputada local por la vía plurinominal, ex presidenta del PRD y ex candidata del PRD a la presidencia municipal de Culiacán.

Yadira Santiago Marcos, trabajo en un supermercado, en un restaurant chino, luego se enroló en la política, Es cofundadora de Morena en Sinaloa y hasta la fecha es un cuadro importante de este partido.

Beatriz Adriana Zarate desde 2014 se unió al Movimiento de Regeneración Nacional, es diputada de Morena por la vía prurinominal. Actualmente se encuentra en el poder ejecutivo un juicio político en su contra promovido por las autoridades de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM).

Lucila Ayala de Moreschi Es licenciada en Derecho, ex presidenta del colegio de abogados “lic. Eustaquio Buelna, A. C”. Candidata a presidenta municipal de Culiacán 2001. Ex regidora del Ayuntamiento de Culiacán y ex magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa

El senador de Morena Ruben Rocha Moya, Ex rector de la UAS. Coordinador de Asesores del Gobernador Jesús Aguilar Padilla. Diputado local de representación proporcional por el PSUM. Ha sido candidato a Gobernador por Sinaloa en dos ocasiones por el entonces Movimiento Popular Sinaloense y por el PRD.

Jesús Estrada Ferreiro. Reconocido abogado. Candidato a diputado tpor la coalición ¨Unidos Ganas Tu¨ encabezada por el PAN. Candidato de Morena a diputado federal. Fue nuevamente candidato de Morena a la gubernatura y finalmente ganó la presidencia municipal también arropado por Morena.

Gerardo Vargas Landeros, empresario; diputado federal del PRI, ex secretario general del gobierno estatal encabezado por Mario López Valdez. Fue activista hasta hace unos meses de Redes Sociales Progresistas.

Guillermo Benítez. Ex presdente del Colegío de Químicos de Mazatlán. Ha sido candidato a regidor por el PRD y PT. Primer presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y actual presidente municipal de Mazatlán.

Ricardo Arnulfo Mendoza, distinguido luchador social. Fue candidato a la presidencia municipal por Morena, ganó Jesús Valdez con cerca de cien mil votos más. Pero Ricardo Arnulfo le ganó a Imelda Castro con cerca de 10 mil votos más.

Raúl Inzunza Dagnino. Militante del PRI ganó la presidencia municipal de Guasave. Fue candidato suplente al senado por el PRD.

Manuel Lazcano Meza. Es un prominente notario público. En el 2012 fue detenido por la PGR por el presunto delito de falsificación de documentos por agentes federales. Siempre se ha identificado con los movimientos de la izquierda.

Joel Retamoza es presidente de la Alianza Ambientalista Sinaloense. Es un apasionado por la ecosistema y férreo defensor de la hábitat en el estado.

José Angel Beltrán Rentería, después de ser "agitador" de manifestantes en el Congreso, ahora funge como asesor del Poder Legislativo, es miembro activo de "Somos más que 53". Es maestro de Humanidades en el Colegio de Bachilleres.





