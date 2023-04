Frente cívico se solidariza con agricultores de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Ante la situación que se vive actualmente con los productores agrícolas del estado, el Frente Cívico Nacional de Sinaloa, a través de una carta abierta, manifestó su solidaridad con los afectados.

El integrante de la coordinación del Frente Cívico, Carlos De Doig Alvear, mencionó que está claro que el diseño de las políticas públicas del actual gobierno solo está orientada al productor de autoconsumo y a los de pequeña escala.

Ante ello, indicó que la indefinición del precio de las cosechas de maíz, mantienen en la incertidumbre a todos los productores, donde ya pasa del mes el desfase para contratar.

Asimismo, De Doig Alvear, opinó que si el Gobierno Federal está dispuesto a comprar dos millones de toneladas de maíz, destinando alrededor de 14 mil millones de pesos para su compra, mismos que tendrá que introducir al mercado con una pérdida al menos de 4 mil millones de pesos, mejor que se destine ese dinero en apoyos directos al productor.

“Yo no creo que no tengan 3 mil, 4 mil millones de pesos el Gobierno Federal para solventar un problema de la magnitud de apoyar las cosechas; lo que está buscando el gobierno federal es adelgazar la oferta”, señaló.

El integrante del movimiento dijo que se debería de establecer un mecanismo comercial con los industriales, de tal fuerte que si este se comprometen a pagar 6 mil 200 pesos por tonelada, sumando las coberturas que representan alrededor de 300 pesos y el gobierno federal apoya con 500 pesos, se alcanzaría los 7 mil pesos por tonelada que piden los productores por su maíz.

Agonía para agricultores

Paola Gárate, también integrante del Frente Cívico, mencionó que es una agonía para las y los agricultores sinaloenses toda esta situación por la cual están pasando.

“Tal cual es una agonía para las y los agricultores sinaloenses créditos millonarios están en incertidumbre de cómo cubrir, entonces para que no siga transcurriendo los días y no haya una certeza en definición están expresando este posicionamiento para que ellos sepan que no están solos”, recalcó.

Finalmente, destacaron que se requiere un enfoque integral y colaborativo por parte del Gobierno y otros actores claves del sector para encontrar soluciones que garanticen un precio justo para los productores y evitar desincentivar la siembra en cosechas futuras del principal alimento en la dieta del mexicano.