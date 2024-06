Frente a la sequía, la CMIC a favor de usar agua tratada en procesos constructivos

Mazatlán, Sin. -Ante el panorama de sequía que prevalece en el estado y el país, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Mazatlán está a favor de utilizar el agua tratada en los procesos constructivos.

No obstante, primero se deben modernizar las plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en el municipio, ya que con el tratamiento que se les actualmente no se obtiene la calidad que mandatan algunas normas oficiales para que esta pueda ser reutilizada en la construcción, señaló Hugomar Peraza Ponce, delegado de la CMIC en la zona sur.

También puedes leer: Reparar carreteras llamadas "Norma" costará más de 200 mdp, asegura Obras Públicas

"Dependiendo para cuál tipo de construcción, si es urbanizaciones, pues se necesitan un agua con tratamiento de cierta calidad, pero ya para lo que es edificación, pues ahí creo que debe tener ciertas características el tratado del agua y hay que cumplir con ello para obtener una edificación de calidad, concretos, mezclas de calidad y en esa parte creo que se debe de trabajar, en elevar la calidad del agua tratada porque no está en el porcentaje que se necesita, hay una norma que se tiene que cumplir y todavía esa norma no, no se alcanza como para ser reutilizada", dijo.

Respecto a que utilizar agua tratada es más económico que "agua potable" Peraza Ponce añadió que depende también de un tema de logística y la ubicación de puntos estratégicos para el llenado de pipas.

"Todo está en función del punto de donde la vas a llevar, di se modernizan los cárcamos de bombeo y que estos pasen a hacer una pequeña planta ahí creo que ya es un punto estratégico para los movimientos del agua, todo está en función de las distancias para la reutilización y cómo transportarla a dónde se va a reutilizar, no nada más en pipas, creo que se tiene que buscar un medio de transporte como tuberías, es de análisis, pero si es una alternativa el ocuparnos del agua tratada", agregó.

Para saber

El pasado 4 de junio el alcalde Edgar González Zatarain hizo un llamado a las constructoras a reutilizar el agua tratada, ya que en esta industria se hace mucho consumo del recurso hídrico, asegurando que estudios y análisis que han demostrado que se puede reutilizar sin generar problemas a la salud.