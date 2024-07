‘Frena’ Semarnat mejoras a accesos de playas en Olas Altas

Mazatlán, Sin.-El Ayuntamiento de Mazatlán había presupuestado para este 2024 la rehabilitación de tres accesos de playa en la zona de Olas Altas, pero por falta de permiso por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales éstos no se ejecutarán.

El propio alcalde Édgar González Zataráin confirmó que la dependencia federal solo les autorizó darle mantenimiento a lo que ya se tiene en el lugar, pero no para ampliarlos, incluso, para construir baños, como se tenía previsto.

"Había un problema, que el permiso es solamente para darle mantenimiento a lo que está, no era ampliarlos, no era incluirle baños, realmente el acceso no es gran cosa lo que le vas a hacer, es nada más rehabilitar los escalones que están dañados para que esté seguro la bajada, pero en sí como no es un proyecto completo, no tiene mucho sentido hacer una inversión ahí”, dijo.

Proyectos pendientes

A finales de 2023 la Dirección de Obras Públicas Municipales inició con los trabajos de rehabilitación de tres accesos de playa en la zona de Cerritos, los cuales estaban completamente destruidos.

La obra integral incluyó banquetas, baños públicos regadera, jardineras y rampas para discapacitados con una inversión global de 10 millones de pesos.

En ese entonces se anunció que se rehabilitarían en total siete accesos a lo largo de toda la costa, sin embargo, en el Programa Anual de Obras Públicas 2024 solamente se etiquetaron los tres de Olas Altas con una inversión general de 2.1 millones de pesos, 700 mil por cada uno.