Fracasan primeras capturas de camarón en Escuinapa

Mazatlán, Sin.- Los sitios pesqueros de Escuinapa registraron poca actividad al iniciar la temporada de capturas de camarón durante las primeras horas de este miércoles.

En los esteros fueron pocas las embarcaciones menores con hombres tirando la atarraya, quienes regresaron desmoralizados y sin el producto fresco, ya que no hay nada.

El presidente de la Federación de Cooperativas Camaroneras "Puerta de México Libre", en Escuinapa, Juan Manuel Cortes Torres, manifestó que el levantamiento de la veda en el sistema lagunario del sur de Sinaloa fue a las 00:00 horas de este 25 de septiembre, pero al menos en el primer corte no había nada, al menos entre los pescadores que salieron a la pesca.

“No, pues, lo directivos lo que están reportando es que no hay negocio, no hay nada, no sabría decirle ahorita, la gente anda muy descontrolada, necesito platicar con ellos, ya unos dos días más, esa es la cruda realidad, sin ningún otro tema, eso no es negocio”.

Manifestó que esperarán unos días más para ver si continuarán o no en las capturas de camarón, aunque ya estaban conscientes de que no se observaba el producto, como ocurría en años pasados.

“Lo que vamos a hacer es que la gente ya se dio cuenta que no hay nada en el sistema, vamos a esperar y ver si hay un repunte en unos días más, y ya haríamos una entrada más oficial, como dice el dicho, ahorita la gente que entró pues salió desmoralizada, totalmente fracaso aquí”, insistió.

El presidente de la Federación de Cooperativas Camaroneras "Puerta de México Libre", mencionó que por el momento desconoce cuántos pescadores salieron a las capturas.

Lo que sí tiene claro es que no encontraron este producto en las primeras horas.