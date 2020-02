Forcados de Mazatlán amenazan con hacer huelga de hambre

Mazatlán, Sin.- Desde el lunes a las 9:00 de la mañana miembros del grupo Forcados de Mazatlán iniciaron una huelga pacífica frente a las instalaciones del Ayuntamiento.

Su líder, el cabo René Tirado, comentó que el motivo es que las autoridades municipales nunca les dieron respuesta al permiso que solicitaron para llevar a cabo una corrida de toros durante el Carnaval.

Asegura que buscan un trato como se merece su grupo, que lleva más de 30 años participando en corridas de toros en diferentes partes del país, y que se atienda la situación como debe ser.





Lo pude haber esperado de cualquier alcalde, de Jorge Abel, de Higuera, de Pucheta, porque no son taurinos, pero Benítez Torres era presidente de una peña taurina, de la única peña taurina que hay en Mazatlán, que lleva por nombre Manuel Laveaga, entonces, la verdad es una incongruencia muy grande, cae en una falta de respeto muy grande a lo que representa nuestro grupo y nuestra actividad René Tirado





Desde el año pasado, que se les negó también el permiso para realizar la corrida, según René Tirado, hubo información sesgada, no correcta; sin embargo, ellos no emitieron ninguna opinión, nunca hablaron, lo hicieron hasta este año, porque querían que se diera la corrida y ponerse de acuerdo con las autoridades.

No obstante, dice que ocurrió lo mismo: no les atienden, sesgan la información y boicotean la corrida de toros, la imagen y lo que representa Forcados de Mazatlán.





El grupo Forcados es un grupo muy importante a nivel nacional e internacional, con una trayectoria impresionante. Antiguas administraciones no nos apoyaban, pero tampoco nos boicoteaban, ahorita hay una total discriminación para lo que representamos, este gobierno siempre se ha dicho que es incluyente, se recibe hasta personas que vienen en barcos, gobernantes de otros municipios que curiosamente son taurinos, como Fresnillo, Zacatecas y no entiendo por qué a los Forcados mazatlecos, estando a ese nivel, no les presten ni siquiera una atención René Tirado





Señala que son una representación de toda la tauromaquia en Mazatlán.





Nuestra manifestación es pacífica, estamos pocos porque todos trabajan, estudian, hacemos muchísimas cosas, no vivimos de los Forcados, no lo hacemos por dinero. Somos una representación de toda la tauromaquia en Mazatlán, de toda la historia que debe de respetarse, de reconocerse y si es un tema polémico, pues que se apeguen a la ley, las corridas de toros no están prohibidas y eso es lo que pedimos René Tirado





El grupo lleva ya más de 24 horas en la explanada de la Plazuela República, pasaron la noche del lunes ahí y si la situación sigue igual, prevén hacer huelga de hambre.

Aquí dormimos y no nos vamos a mover, si esto sigue así pues a lo mejor vamos a tener que llegar a una huelga de hambre, obviamente no lo queremos, inclusive es triste, nosotros tenemos que torear la próxima semana, estamos en todos los Carnavales de México, menos en el de nosotros y en vez de estar aquí tendríamos que estar trabajando y entrenando, pero venimos a defender lo que creemos correcto René Tirado













