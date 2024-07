Fiscalía llama prófugo de la justicia a Héctor Cuen Díaz

Culiacán, Sin.- Ante la falta de asistencia a las audiencias, la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informó que se considera oficialmente como prófugo de la justicia al ex director de Control de Bienes e Inventarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Díaz.

Ante ello, Quiñónez Estrada, puntualizó que continúa vigente la orden de aprehensión en contra de Cuen Díaz, por no acudir de manera presencial a la audiencia inicial en el caso de presuntas negociaciones ilícitas.

La titular del órgano autónomo de procuración de justicia dijo que no han podido ejecutar dicha orden ya que no encuentran al ex funcionario universitario en ninguna parte, incluso en su domicilio, por lo que consideran que está evadido de la justicia, ya que no quiere enfrentar este proceso penal.

“No, no ha sido localizado, no se puede ejecutar la orden todavía, la tenemos vigente, pero no se ha podido ejecutar, no la encontramos en ninguna parte”, señaló.

Finalmente, Sara Bruna Quiñónez indicó que se realizan las investigaciones para poder localizarlo y después llevarlo ante el juez de control.

“Claro que sí está evadido, porque no lo hemos podido hacer comparecer ante el juez, entonces sí se considera evadido de la acción de la justicia”, reiteró.