Fiscalía dará seguimiento a caso de ataque a vehículos del Yiyo

Escuinapa, Sin.- La Fiscalía General del Estado será quien de seguimiento al caso de violencia que sufrió el ex alcalde Hugo Enrique Moreno Guzmán en contra de su patrimonio durante la madrugada de este jueves, así lo informó el Director de Seguridad Pública, Juan Pablo Natarén Obando.

Al ser un hecho de alto impacto, Natarén Obando, dijo esto le corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar la investigación correspondiente.

"La Fiscalía se va hacer cargo de la investigación, ya se presentó personal de la Fiscalía al lugar, los peritos están realizando la investigación correspondiente".

Agregó que hasta el momento no se tiene un indicio de como sucedió el hecho, ya que en la entrevista que se tuvo con Moreno Guzmán y los vecinos, " manifiestan que no se dieron cuenta, no saben si fue un carro o una moto, solamente escucharon una explosión y comenzó el incendio".

Asimismo, dijo que corresponderá al propio Hugo Enrique Moreno Guzmán interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se le dé el seguimiento debido.

En cuanto al tema de seguridad, comentó que se va intensificar los rondines en la zona donde habita el ex alcalde.

"Ya tuve contacto con Hugo Enrique Moreno, me manifiesta que solamente le demos rondines ahí a su domicilio y estemos pendiente de su familia, por lo pronto lo único que nos solicitó es un poco de más rondines y se le va a brindar".













