Firmes, los filtros contra el Covid-19 en restaurantes de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El ligero incremento de casos activos de Covid-19 en Mazatlán, más que generar preocupación, deben llamar a la reflexión y mantener las medidas preventivas para no subir a mayor incidencia, manifestó Rodrigo Becerrera Rodríguez.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Mazatlán comentó que la pandemia aún sigue y los contagios continuarán, aún con las vacunaciones y tratamientos que están surgiendo, pero en tanto eso ocurra, nadie debe confiarse y menos bajar la guardia para no afectar la salud pública ni las actividades económicas.

“Claramente va a estar subiendo y bajando, ahorita fue un pico, esperemos que el pico no siga dando otros picos que vaya subiendo, pero ahorita no quiere decir que la gráfica vaya para arriba, hay que seguir insistiendo en todas las prácticas de la prevención, pero el curso del Covid-19 así en sí no se pueden controlar al cien por ciento", dijo.

El dirigente de la Canirac en Mazatlán indicó que hay esperanza de que no se eleven los casos de contagios en las próximas semanas, pero eso dependerá de la suma de las acciones preventivas que todos realicen, de ahí que se deben reforzar el lavado de manos, uso de gel y el cubre boca para que el puerto siga siendo seguro.

"El curso del Covid-19 así en sí no se pueden controlar al cien por ciento. Seguimos con los filtros en los restaurantes, siguen las revisiones de Oficialía Mayor", expresó.













