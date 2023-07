Financiamiento ilícito de campañas solo es habladuría: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- Son habladurías y no hay un solo dato que confirme tal acusación, fue la respuesta del gobernador Rubén Rocha Moya a las acusaciones del presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda quien aseguró que en la campaña electoral del 2021 hubo financiamiento ilícito.

El Partido Sinaloense participó en alianza con Morena en las elecciones del 2021, coalición en la que Rocha Moya ganó la gubernatura. Tras denunciar persecución política, Cuen Ojeda aseguró que tiene información sobre el financiamiento ilícito que el ahora gobernador recibió en su campaña electoral.

También puedes leer: Piden que no haya exceso de gasto en las campañas de Morena

“Son habladurías, nada, nada de eso me preocupa a mí, tuve mucho cuidado en el 21 y es hora de que alguien más abusado que él (Cuen Ojeda) que son las propias autoridades que investigan. El propio INE ya tuviera algunas cosas (datos que confirmen el financiamiento)”, respondió Rubén Rocha Moya.

El Ejecutivo estatal aseguró que no hay datos de dicha acusación, que solo son habladurías y que por ende, se mantiene tranquilo, sin que las acusaciones del presidente del Partido Sinaloense le causen mortificaciones.

“No hay nada que me mortifique, no tengo ningún problema de quién me haya dado dinero para la campaña, no tengo problemas yo para eso, fui muy cuidadoso de ese tema, mucho, muy cuidadoso”.

“Ni él que estaba dentro de ahí puede tener datos, los puede presumir, pero no los tiene, ningún dato pecaminoso, no cometimos ningún delito y no me mortifica eso”, aseguró Rocha Moya.