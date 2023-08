Fin al “abrazos no balazos” y combate frontal a la violencia: Xóchitl Gálvez

Culiacán, Sin. -Implementar una política de combate real y frontal a la violencia, dejando de lado la política de “abrazos no balazos” es la propuesta de la aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En su visita a Culiacán, la senadora con licencia y aspirante a la candidatura presidencial de las próximas elecciones señaló las fallas del actual gobierno federal en materia de salud, seguridad y economía, asegurando que la oposición puede dar mejores resultados.

También puedes leer. Estamos decididos a evitar una regresión autoritaria: Beatriz Paredes

“Decirle a los sinaloenses que les va a ir bien, que no le tengan miedo a tener un gobierno federal de oposición porque hoy con el que tienen no les ha ido bien”, expresó Xóchitl Gálvez.

“Los tienen abandonados en el tema del campo, estoy muy muy preocupada por los sinaloenses por todo el tema del campo, me lo han hecho saber, creemos que no acaba de resolverse el tema de salud, obviamente el tema de salud es un tema, quizás el más importante que me han planteado en el país además de la salud y la economía”.

Frente Amplio por México empleará una agresiva política de combate frontal y real. Foto Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Señaló que la política de seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la violencia e inseguridad con programas sociales generó más violencia, empoderó a grupos del crimen organizado y permitió la corrupción e impunidad.

“Los abrazos y no balazos fue un mensaje que empoderó a la delincuencia organizada, el país está en llamas con 160 mil personas asesinadas”, sostuvo.

Por lo anterior, el Frente Amplio por México no continuará con esta política, sino que empleará una agresiva política de combate frontal y real a la violencia y los grupos del crimen organizado, aseguró la aspirante a la candidatura presidencial.

“No puede haber continuidad en una política de seguridad que no funciona y cuando las corcholatas dicen que van a seguir haciendo lo mismo es cuando a mí me preocupa, este frente no busca hacer lo mismo, este frente busca ir a resolver de fondo el tema que tiene que ver con corrupción, ineptitud, esto genera impunidad y la impunidad genera más delitos y más violencia”, expresó.

Sobre la eliminación de los programas sociales, Gálvez Ruiz aseguró que no tiene intenciones de eliminarlo, sino que dotarán de elementos a las personas más necesitadas para que sea posible el desarrollo social y económico.

“Apoyar a las personas que menos tienen, no se quitan los programas sociales, es lo que quisiera decirles por qué el Presidente insiste en que yo quiero quitarlos, no, se dan elementos a la gente que le permita salir adelante”, sostuvo.

Finalmente, Xóchitl Gálvez aseguró que la esperanza del cambio y prosperidad está en la oposición, y que en su recorrido por la República se ha encontrado con el apoyo y respaldo de la ciudadanía y los grupos sociales.

“Esto va creciendo y lo que yo me atrevería a decir es que la esperanza nunca muere y que la esperanza ya no le pertenece a la 4t, hoy la esperanza cambió de mano y esa esperanza nos pertenece a nosotros, porque la palabra que escucho es: tenemos esperanza, nos das esperanza, estamos feliz de te hayas inscrito, me volvió el alma al corazón”, concluyó.