“Fanfarrón”, responde alcalde de Mazatlán a Salinas Pliego

Mazatlán, Sin.- De "fanfarrón", tildó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Beníez Torres, al empresario, dueño de Banco Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tras donar cinco aires acondicionados a la primaria 20 de noviembre, ubicada en Urías y pedirle al gobierno municipal que se pusiera las pilas.

Todo comenzó en Twitter, cuando la cuenta de Maestros de Sinaloa le pidió al presidente y fundador del Grupo Salinas que donara aires acondicionados para una escuela de Mazatlán.

La escuela beneficiada fue la primaria 20 de Noviembre, ubicada en la colonia Urías; los aires acondicionados fueron entregados el pasado jueves 16 de junio.

"Va en camino no tres aires, van cinco de dos toneladas, a ver si el gobierno municipal se pone las pilas para donar otros cinco, no vayan a querer comprar corrientadas", colocó Salinas Pliego en su cuenta oficial.

Entrevistado al respecto, Benítez Torres señaló que el empresario desconoce las aportaciones que realiza el municipio a planteles educativos aún y cuando no es de su competencia.

"Yo respeto al señor Salinas como empresario, pero a veces cae en la "fanfarronería", ni siquiera sabe que al gobierno municipal no le competen este tema, que nosotros tengamos 30 millones de pesos por año para las escuelas y ahí lo ejercemos", declaró Benítez Torres.

"Hemos dado hasta ahorita 15 aires acondicionados, no podemos darle a todos, sin embargo para que vea que tengo palabra yo le hice una propuesta, le dije: 'muy bien, tú pones uno, otro pongo yo, por cada uno que pongas tu yo pongo otro, pero el otro lo va a poner el Ayuntamiento, ya son tres y el otro lo va a poner el equipo de Mazatlán FC, porque nosotros te lo recibimos aquí con mucho gusto y el otro Elektra, porque hace mucho dinero con los mazatlecos y si es así va, me dijo que sí y ahora ya está reclamando, pues no entiendo", añadió.

Luego el munícipe reiteró que de sus propios recursos pondría otros 50 aparatos de aire acondicionado y 50 más el Ayuntamiento de Mazatlán.

¿Eso dijo de mi? Válgame Dios… a ver el video 🤨🤔 https://t.co/KrL1O1p8hW — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 18, 2022

REACCIONA SALINAS PLIEGO

La reacción del empresario no se hizo esperar y al compartir un video de las declaraciones del "Químico" posteó lo siguiente:

"Eso me pasa por ayudar ¿cómo ven? Disculpe mi atrevimiento de ayudar a los niños de la escuela, yo no sé qué le toca hacer a usted, de hecho no tengo porqué saber, a mí solo me dijeron que había un programa de peso a peso y regale cinco aires", posteó.

Posteriormente, en otros tweets replicó que no era su obligación donar los aires, además señaló que él nunca había retado al presidente municipal y que era la última vez que intentaba ayudar en el municipio.