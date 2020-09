Familias en duelo: Cuando el Covid-19 entra “en casa”

Mazatlán, Sin.- A poco más de 200 días de haberse detectado el primer caso de Covid-19, Sinaloa no deja de sumar muertes, al llegar a más de tres mil y casi 18 mil personas que se han contagiado.

Para Óscar Tirado, quien se contagió al inicio de que llegaron los casos a Mazatlán, la pandemia vino a transformar el mundo de una manera nunca imaginada.

Recuerda que cuando el virus empieza a expandirse por el mundo, los mexicanos lo veían lejos, incluso por semanas fue causa de memes, risas y burlas, pero cuando fue acercándose a los círculos cercanos, el miedo y la incertidumbre se apoderaron de los ciudadanos.

“En cada familia se ha vivido una situación diferente, ha dejado en quiebra a muchos, porque atenderte de coronavirus es caro y los gobiernos no ha tenido los recursos para atenderlo, el sector médico ha sido muy golpeado, ellos mismos han padecido la enfermedad, han tenido pérdidas de familias y compañeros”, dijo.

El joven comerciante salió positivo a la prueba de coronavirus, pero no presentó ningún síntoma, lo que sólo lo llevó a aislarse y estar en monitoreo constante.

Es ahí en la soledad donde llegan muchas ideas a la mente y fue la preocupación por la familia lo que lo llevó a compartir su experiencia de que la enfermedad es real y que debían de tomarse las medidas preventivas.

“Fui totalmente asintomático, pero como fue al principio, no había mucha información, sino confusión en el medicamento y estudios como tomografías pulmonares, pero también tenía que ver con la sangre de las personas”.

Muchos no han tenido la suerte de Óscar, hay quienes han presentado todos los síntomas de Covid-19, se han atendido y han logrado salir adelante, pero otros lamentablemente se quedaron en el camino.

Tal es el caso de su tío, un hermano de su papá, quien después de estar en tratamiento fue hospitalizado y días después perdió la vida.

El mínimo tratamiento te puede costar cinco mil pesos y hay quienes han pagado cuentas de millones de pesos en hospitales y buscas la manera de salir adelante porque primero está la vida.

Oscar Tirado

“Ha habido casos donde les retienen a sus familiares hasta que liquiden la cuenta, es un trauma por el que muchos han pasado lamentablemente, y no se sabe en cantidad cuánto han perdido las familias, porque cada quien ha vendido, malbaratado bienes y propiedades, por salir de esa situación”.

Reconoce que muchos sobrevivientes se han conmocionado por las circunstancias en las que fallecen sus seres queridos, deterioros rápidos, muertes repentinas y la imposibilidad de estar allí al final. Los preocupantes efectos en cadena pueden persistir durante años.

"Para las familias, el que se lleven a un pariente al hospital es muy difícil, porque no se sabe si lo volverán a ver, muchas veces lo que te regresan es una cajita con cenizas. Las personas que sufren un duelo sufren peores resultados debido a los encierros y el aislamiento social durante la pandemia", lamenta.

“No estar allí en el momento de necesidad de un ser querido, que no poder comunicarse con los miembros de la familia de manera natural, no poder despedirse, no participar en los rituales normales, todo esto hace que el duelo sea más difícil y traumático. Cuando termine el 2020, será muy difícil, porque todavía no hay esa convivencia y no sientes la ausencia, pero el ver que te faltan varios integrantes de la familia, se tendrá otro duro golpe sicológico para las personas".









