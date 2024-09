Familias desplazadas no han solicitado el ingreso de sus hijos a escuelas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento las familias desplazadas por la violencia de la sierra de Concordia no han solicitado el ingreso de sus hijos a las escuelas de Mazatlán, municipio donde se encuentran refugiados, informó José Juan Rendón Gómez.

El jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC en Mazatlán, Concordia y San Ignacio, dijo además que no hay una cifra de cuántos niños y niñas se vieron desplazados.

"Nadie se ha acercado a pedir un espacio en las escuelas, a lo mejor no han llegado porque no se van a regresar, no han determinado quedarse", dijo.

Agregó que la indicación es darle prioridad a este grupo poblacional y buscar espacios en las instituciones educativas más cercanas al lugar donde se asentaron, sin embargo, esta situación también representa un reto, ya que las escuelas están saturadas.

"La indicación que hemos tenido nosotros es que la prioridad la tienen los desplazados, buscarles los espacios en dado caso, la prioridad es buscarle en las escuelas más cercanas, eso nos genera un reto porque muchas veces la escuela no tiene espacio, están sobre saturadas", agregó.

Para saber

Aunque no hay una cifra exacta de cuántas familias de la sierra de Concordia se han visto desplazadas por la violencia, el DIF de Mazatlán contabilizó 78 familias asentadas en la sindicatura Villa Unión, a quienes se les brindaron alimentos, colchonetas y ropa.