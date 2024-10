Familiares y amigos de Emmanuel Garay marchan para exigir su regreso

Mazatlán, Sin.- Familiares y amigos de Emmanuel Bernal Garay marcharon este domingo para exigir su regreso a casa sano y salvo, pues el joven, originario de Concordia, se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado viernes.

La última comunicación que se tuvo con el joven fue el 11 de octubre a las 11:30 de la mañana, él se encontraba en la Isla de la Piedra y su mamá pasaría por él para ir a comer, pero ya no supo de su localización.

Los manifestantes partieron desde las letras del Mazatlán por todo el malecón hasta la avenida Los Deportes, posteriormente se dirigieron al estadio de beisbol Teodoro Mariscal, donde se llevaba a cabo la inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico.

A las afueras del inmueble colgaron lonas y exigieron el regreso de sus seres queridos.

"Dijeron que me iban a hablar hoy, no recibí ninguna llamada, yo no tengo teléfono de la Fiscalía, no me lo otorgaron, ellos dijeron que me iban a marcar para darme una respuesta, pero no me han dado nada. Pido que compartan hasta que mi hijo aparezca", expresó Ángeles Bernal, madre de Emmanuel.

Los manifestantes colocaron lonas en las rejas del estadio Teodoro Mariscal. Fotos: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Para saber

Emmanuel tiene 20 años y estudia Derecho en Mazatlán.

Como seña particular tiene un tatuaje de la letra J en la mano izquierda.

A esta marcha pacífica también se unieron familiares del joven Alejandro Trujillo Cruz, quien fue privado de la libertad en un centro de rehabilitación el 23 de septiembre.

Cifra

De acuerdo con la Vicefiscalía de la zona sur, desde que inició la escalada violenta en Sinaloa, en los municipios del sur del estado, principalmente en Mazatlán, se ha documentado la desaparición de 50 personas.