Familiares de Don Isidoro se manifiestan para exigir justicia por su muerte

Culiacán, Sin.- Esta mañana, amigos, vecinos y familiares de Don Isidoro, el adulto mayor asesinado por militares en enero de este año, se manifestaron a las afueras de la Novena Zona Militar para exigir justicia por su muerte.

El hecho ocurrió el 7 de enero, dos días después del segundo culiacanazo, en un operativo de seguridad realizado por fuerzas federales en la colonia Hidalgo, donde varias viviendas fueron cateadas y se aseguraron armas y dinero en efectivo.

La vivienda donde habitaba Don Isidoro fue forzada, según vecinos y familiares elementos de seguridad irrumpieron en la propiedad, realizaron destrozos y le propinaron un balazo al adulto mayor, quien horas más tarde perdió la vida en el hospital.

A cuatro meses de los hechos, los familiares no han podido realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía General de la República, pues las autoridades afirman que fueron civiles vestidos de militares quienes irrumpieron en el hogar de Isidoro, aún cuando hay registro del operativo de seguridad realizado por fuerzas federales y los resultados de dicho operativo fueron compartidos públicamente.

“Esta protesta la estamos haciendo porque no vemos ningún avance con lo de mi papá, la Fiscalía de la República no quiere aceptar la carpeta de investigación que está en la del estado, están diciendo que ellos tienen una carpeta de que son soldados contra civiles en un agarre donde pierde la vida mi papá”, explicó Osvaldo Medina, hijo de Isidoro.

“Ahora me la están cambiando de que no procede la denuncia porque le están diciendo a él que no son soldados los que entraron a mi casa, que son puros civiles vestidos de soldados”.

En cuanto a la indemnización por los daños materiales causados al inmueble durante el operativo de seguridad, Osvaldo Medina comenta que se ha encontrado con trabas burocráticas y procesos absurdos que obstaculizan el derecho a la justicia y la reparación del daño.

“Ahora el abogado que lleva el caso sobre la indemnización de mi papá también dice que no puede avanzar porque le están pidiendo más pruebas a él, le están pidiendo una prueba del ADN de la sangre que había en la casa, ¿de dónde voy a agarrar la prueba del ADN si todo está en la carpeta?”, expresó.

Los familiares y amigos de Isidoro mantienen una manifestación pacifica a las afueras del Cuartel Militar desde templas horas de este jueves, sin embargo, ninguna autoridad se ha acercado a recibirlos y atender sus demandas.