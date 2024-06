Familia de empleado de Pinsa se quedó sin dinero por su funeral, ahora piden apoyos económicos

Mazatlán, Sin. -La familia del joven que murió tras chocar contra una pipa del Ayuntamiento de Mazatlán que regaba el camellón de la avenida Gabriel Leyva, en mayo pasado, solicitó al alcalde Édgar González Zataráin apoyos económicos por el fuerte gasto realizado en servicios funerarios.

Durante la audiencia pública "Escuchando a la gente“, una tía del joven fallecido informó que hasta hoy la Comuna no había tenido ningún acercamiento con ellos, incluso hay una licenciada que les ha estado invitado a poner una demanda contra el Ayuntamiento, sin embargo, dijo que esa no era su intención.

"Hay una licenciada que nos está buscando para meterle demanda al Ayuntamiento, nosotros no queremos hacer eso, venimos a llegar un arreglo con el Alcalde, más que nada por los gastos que tuvo mi hermana, que no los esperábamos, fue un gastazo que no lo teníamos a la mano", dijo.

Sin precisar el monto, dijo que el primer edil se comprometió a cubrir el 100 por ciento del mismo.

La tragedia

El 26 de mayo, un joven de 26 años, quien viajaba en una motocicleta, murió al impactarse contra la parte trasera de una pipa de agua del Ayuntamiento que estaba estacionada sobre la avenida Gabriel Leyva, en la colonia Montuosa.

La víctima se llamaba César Antonio "N“, trabajaba en Pinsa. Ese día venía de comprar de tacos para desayunar.

Nunca se precisó si el accidente se originó porque la motocicleta se distrajo, o si la pipa estaba mal estacionada, o si no tenía encendidas las luces de freno o stop.