Faltan recursos para emprender línea verde en la ciudad

Mazatlán, Sin.- Hasta el momento no se tienen recursos para emprender los trabajos de rehabilitación y modernización de la avenida Juan Carrasco como línea verde, aunque los planes son empezar a mediados del mes de abril, como lo anunciara el alcalde Luis Guillermo Benítez; informó el director de Obras Públicas, Juan de Dios Garay Velázquez.

Dijo que la línea verde que contempla la avenida Juan Carrasco todavía no está en licitación.





En la Juan Carrasco hay un proyecto, no he tenido la instrucción de considerarlo, nosotros lo vamos a ejercer en un momento determinado; hay interés de empezar en esa fecha (16 de abril), pero no se nos han fincado recursos para decir que ya los tenemos, pero es el plan Juan de Dios Garay Velázquez





Comentó que se contemplan aplicar alrededor de cinco proyectos de inclusión e imagen urbana, en la rehabilitación y modernización de las avenidas para hacerlas más amigables, entre ellas la introducción de guías pododáctiles.

Garay Velázquez informó que es la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, la que está impulsando los cinco proyectos que tienen que ver con hacer amigable la ciudad, entre ellos la línea verde, línea azul y línea naranja.





Son proyectos que tienen que ver con hacer amigable a la ciudad, esos proyectos en los que se incluyen guías podotáctiles que se le ha llamado línea verde, azul, naranja, no los conozco con precisión, pero la idea es que haya forma que la gente que tenga interés de visitar un sitio lo pueda hacer, incluso a pesar de tener discapacidad Juan de Dios Garay Velázquez





Con respecto al plan de contingencia contra el coronavirus que entró en su fase 2, dijo que se atenderán las recomendaciones del Sector Salud, pero hasta el momento no se contempla parar la obra pública.





La obra pública continúa porque no hay todavía una cancelación de los trabajos, no hay concentración de más de 100 personas, hay mucha separación entre los trabajadores que están aquí, no se usa cubre bocas porque eso es para las personas que están enfermas, aplicación de gel sí Juan de Dios Garay Velázquez





Refirió que los trabajos de obra pública como la rehabilitación y remodelación de la avenida Rafael Buelna seguirán, al menos que se modifique la alerta por la propagación del coronavirus Covid-19 y se recomiende parar toda actividad.

La obra pública continúa porque no hay todavía una cancelación de los trabajos, al menos que se modifique la alerta

Juan de Dios Garay, director de Obras Públicas













