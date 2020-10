Falta trabajar de la mano en pro de animales

Mazatlán, Sin.- Por sí mismo, el nuevo Reglamento de Protección Animal Municipal no pondrá fin al maltrato y la violencia que sufren los gatos y perros en Mazatlán, ya que ni siquiera son atendidos como se debe los reportes que el ciudadano hace a las corporaciones y Ecología, señaló la rescatista independiente, Mariell del Moral Guerra.

“Es muy importante que todos los organismos de gobierno trabajen de la mano, de nada sirve que apoyen una ley si realmente los organismos no trabajan en conjunto y no se comunican entre sí, pues es obligación de todos resguardar a los animales y no del hacer de cada elemento o policía”, expresó.

Dijo que en esta temporada de verano hubo muchas denuncias sobre maltrato animal, principalmente de gente que dejaba sus mascotas dentro de los carros o a la intemperie en sus casas a mediodía, pero que al reportarlas a C-4 o a Ecología, no tuvieron respuesta.

Indicó que ni Seguridad Pública ni la Dirección de Ecología y Medio Ambiente actúa cuando se reporta un animal que está abandonado dentro de una casa.

“Ecología se lava las manos de que no puede entrar y que no puede hacer nada, entonces quién se hace responsable de ese reporte; cuando uno como rescatista o cualquier ciudadano hace un reporte para salvar el animal, y pide apoyo a la policía, lo primero que dicen es que se trata de un animal, y que ahí lo dejen”, apuntó.

Refirió que además de la insensibilidad en los cuerpos de seguridad pública para tratar casos de maltrato animal, también existe un desconocimiento de la ley que los obliga a resguardar a estos animales y ver por su beneficio.

Con respecto al incremento en las multas que se discute en esta iniciativa, comentó que las sanciones siempre han existido, pero que la autoridad no las ha impartido como se debe.

Indicó que si la idea es recabar fondos para aplicarlos a la protección y bienestar del animal, el gobierno podría emprender una colecta con el argumento del maltrato animal y la gente respondería.

Con este fondo, agregó, se podría impulsar programas permanentes de esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas gratis.









