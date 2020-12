Falta educación sexual para combatir embarazo adolescente

Culiacán, Sin.- Para combatir el embarazo adolescente, es necesario que la educación sexual llegue a las escuelas, pues prohibir el tema por temas religiosos es un factor que vulnera los derechos sexuales de los menores.

La sicóloga y educadora sexual, Angie Arellano, recordó que hace unos años se intentó aprobar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa para que en las escuelas incluyan la educación sexual, cosa a lo que se opusieron grupos conservadores de derecha.

Local Sinaloa registró en 2019 más de 7 mil embarazos en menores de edad

Menos, dijo, se ha reformado la Norma Oficial Mexicana 046, sobre la Violencia Familiar, Sexual y Contra Las Mujeres, para que las niñas accedan a la seguridad legal cuando resulten violentadas sexualmente.

Angie Arellano acompañó a una menor de 10 años en 2018 en su caso: víctima de una violación, que buscaba abortar y no fue posible porque en Sinaloa es penado por la ley.

“No se ha reformado la ley. Se puede decir que hay que educarlos y decirles qué no hacer pero, hay más prohibición que educación y, ahorita las niñas y los niños, no tienen educación sexual en las escuelas y es algo muy básico”, expuso la también activista.

Una Ley más amplia además se hablaría del género y la diversidad sexual e identidad de género, los derechos sexuales y los métodos de anticoncepción; pero no se logró por los prejuicios de quienes están en la toma de decisiones en el estado.

“Decían que, si cómo se iba a decir a los niños que tengan relaciones sexuales, un discurso similar al tema de la despenalización del aborto, pues creen que al dar el derecho a decidir e informarse, todas las mujeres van a abortar. Con los niños, la idea que se sostiene es que, la educación sexual, es para que sean activos sexualmente desde una edad temprana”, manifestó.

De acuerdo al diagnóstico de SIPINNA, en Sinaloa, hay menores que desde los 12 años de edad, inician su vida sexual.

Angie Arellano, Sicóloga y educadora sexual. | Foto: Griselda Caro | El Sol de Sinaloa

En una encuesta, se reveló que en 2019 se registraron al menos 7 mil 783 embarazos en edades desde la infancia hasta los 18 años; esto ha posicionado a nivel nacional, en el lugar número 16 a Sinaloa, por la cantidad de embarazos en menores de edad.

Ya hemos visto que la mayoría de los embarazos adolescentes, vienen por la prohibición

Angie Arellano.

“Esta es la desprotección que tienen las niñas y los niños: que no hay una reforma que les aplique, desde la educación básica, educación sexual íntegra. No estoy hablando con que solo tenga que ver con sexo y métodos de anticoncepción. Es todo un asunto de género también”, apuntó.

Precisó que es ahí, donde se debe “echar un ojo”, del por qué no se quiere reformar, que, desde su experiencia, son miedos y resistencias a los cambios de las transformaciones sociales y, es por eso, que las niñas y los niños quedan desprotegidos. Como consecuencia, en la adolescencia se refleja esa falta de educación sexual desde la infancia.

Puedes leer: Embarazos no deseados y sin aborto legal en Sinaloa

“Necesitamos hacer algún ejercicio de transparencia para saber si se aplica este mecanismo en las víctimas de violencia sexual que llegan a los hospitales con un embarazo. Como activista, en el organismo ya tenemos redes para poder facilitar a las mujeres la interrupción del embarazo en Ciudad de México”, finalizó.

LEY ABIERTA

La educadora sexual aclara que una mejor educación no hará que los infantes tengan relaciones tempranas.

EN CONTRA

Grupos de conservadores religiosos se han opuesto a la educación sexual desde la primaria.









Lee más aquí ⬇

Local A las mujeres desplazadas les “regatean” sus derechos

Local Cuotas de candidaturas a jóvenes, necesarias ante marginación política

Local Rocha Moya se registrará el próximo sábado como candidato a gobernador