Falta de mantenimiento, el estrago de la inflación en la flota pesquera de Mazatlán

Con fe y esperanza de que la temporada de camarón 2022-2023 sea mejor que la de los últimos años, el pescador Julio César, junto con su tripulación, realizan los últimos trabajos de mantenimiento en la embarcación que saldrá a las capturas una vez que termine la veda este mes de septiembre.

El patrón de barco con 34 años en la actividad es uno de los tres mil 500 pescadores que mantiene su trabajo, pues desde hace más de un mes realizan labores de reparación para estar listos una vez que inicie la temporada.

La falta de recursos ha ocasionado que los buques pesqueros reciban un mantenimiento mínimo para poder zarpar a las capturas, pero desafortunadamente un negro panorama con cientos de barcos amarrados y miles de pescadores sin empleo, se cierne como ocurrió el año pasado.

"En un agujero le ponen el parche sobrepuesto y que Dios te bendiga, eso hace que los barcos estén entrando constantemente por fallas y eso merma a la actividad, porque se pierde tiempo, además del riesgo que representa, imagínate nos sale una avería por la zona del Perihuete, en Guasave, y venirte para acá a Mazatlán, son casi 22 horas navegando".

El capitán comenta que las reparaciones van lentas y que se estima que el arranque de la temporada sea después del 15 de septiembre, pero hasta el momento no hay fecha. Todo está en silencio, como el año pasado.

El relevo generacional no llega: los jóvenes no quieren ser pescadores y es precisamente por lo poco que se gana que no quieren trabajar en la pesca.

"Hay algunos armadores que abusan de los pescadores, pagan barato. El año pasado el camarón tuvo muy buen precio y la mayoría de los pescadores no vieron ni un centavo, ellos son los que se quedan con toda la marmaja".

Sin embargo, hay empresarios que son conscientes, ven por la necesidad de la gente, pagan un sueldo, dan préstamos. Como se dice: “no los dejan morir”.

Pocos trabajos de mantenimiento se realizan a los barcos. Foto: Fausto McCoonegly | El Sol de Mazatlán

PARALIZADA LA MITAD DE LA FLOTA

Los altos costos que resulta del mantenimiento y reparación de las embarcaciones de la flota camaronera, aunado a la falta de apoyos que arrastra desde hace tres años la actividad, genera que la próxima temporada de pesca el 50% de los casi 500 barcos continúe en los muelles anclados.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, señala que este es el tercer año en el que el sector pesquero es afectado por el incremento de los insumos para poder operar, por ejemplo, el diésel.

Menciona que solo al 25% de las embarcaciones pesqueras se les da mantenimiento, lo que significa que más de 250 camaroneros se queden en los muelles, debido a que muchos de los socios no tienen la manera de cómo alistarse, y en otras, porque los créditos son reducidos.

"Desafortunadamente muchas empresas y cooperativas pesqueras no tienen los recursos suficientes para poder hacer las reparaciones necesarias para salir a operar, por lo que se quedaría el 50 por ciento de la flota pesquera se quede en los puertos amarrados".

Esta dinámica ha sido una constante en los últimos dos años pero sería el tercero consecutivo con esta situación, todo derivado del alto costo de los diferentes insumos de las embarcaciones pesqueros principalmente del energético.

La temporada pasada se obtuvo una producción de 27 mil toneladas de camarón de altamar. Foto: Fausto McCoonegly | El Sol de Mazatlán

PEGA LA INFLACIÓN

Los armadores esperan que los insumos bajen para cuando se levante la veda del camarón, ya que desafortunadamente algunos pescadores no tienen los recursos económicos para solventar esta inflación.

"Derivado del mismo costo, también se han elevado productos y el costo de los servicios de astilleros, las pinturas, entre otras cosas, que se necesitan para avituallar una embarcación mayor, pues prácticamente ya se han elevado hasta un 50%".

Para sacar un barco al primer viaje se requiere alrededor más de un millón y medio de pesos, pues tan solo para el combustible requieren casi un millón de pesos, ya que no se tiene un subsidio gubernamental; el resto se gasta en astillero, refacciones, pinturas y provisiones.

“Alrededor de 50 mil litros es lo que lleva una embarcación para 45 días, estamos hablando de una inversión arriba de un millón de pesos tan solo en combustible, ya tenemos cuatro años prácticamente con una situación donde no hay beneficio, un estímulo para el sector y para ninguna actividad primaria”, explica.

En la pasada temporada de camarón en el Pacífico mexicano, que inició el 14 de septiembre de 2021 y terminó el 20 de marzo de 2022, se obtuvo una producción de 27 mil toneladas de camarón de altamar, cantidad similar a la que se tuvo en el ciclo anterior.

De acuerdo con las estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el 80% de este producto se exporta a Estados Unidos principalmente.

Sinaloa es un gran productor de camarón de acuacultura, con 40 mil toneladas por año, con casi 600 unidades en la entidad y es de consumo nacional.

El mayor problema que enfrenta el sector pesquero organizado es, el saqueo indiscriminado de camarón previo al arranque de la temporada de captura. Foto: Fausto McCoonegly | El Sol de Mazatlán

PESCA ILEGAL

Por años, el mayor problema que enfrenta el sector pesquero organizado es, además de la falta de apoyo, el saqueo indiscriminado de camarón previo al arranque de la temporada de captura. Este es el mayor lastre que ha frenado la bonanza y la mejora económica para los pescadores, en virtud de que la pesca furtiva, al depredar la especie, reduce los niveles de captura de camarón al arranque de cada temporada.

De acuerdo a estimaciones de especialistas, la pesca furtiva reduce hasta en un 35 por ciento los niveles de captura por temporada, lo cual impacta de manera considerable el ingreso de recursos para el sector pesquero organizado.

Sin embargo, no hay información detallada de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, sobre los resultados de inspección y vigilancia sobre las acciones implementadas para la pesca ilegal durante la época de veda.

De acuerdo a las actividades de inspección y vigilancias realizadas por los oficiales federales de pesca en Sinaloa en enero de este año se realizaron 55 actos de vigilancia; 75 en febrero y 146 en marzo.

De enero a marzo se llevaron a cabo 41 inspecciones, 41 pláticas de prevención, 234 puntos de revisión, también realizaron 75 recorridos acuáticos y 792 recorridos terrestres.

A pesar del oscuro panorama, Julio César no se desanima y pone todas sus esperanzas en las próximas capturas de camarón. Confía en que algún día la actividad pesquera pueda recuperar el resplandor que tenía hace dos décadas. Él, mientras pueda y la situación económica se lo permita seguirá firme en la embarcación como desde hace más de tres décadas.





DATOS

-27 mil toneladas de camarón de altamar se pescaron durante la temporada 2021-2022.

-80% del camarón del Pacífico mexicano se exporta a Estados Unidos.

-40 mil toneladas por año produce Sinaloa de camarón de acuacultura.





INSPECCIÓN EN ALTAMAR

-Enero: 55 actos de vigilancia.

-Febrero: 75 actos de vigilancia

-Marzo: 146 actos de vigilancia.