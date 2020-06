Falta de camarón baja índices de furtivismo

Escuinapa.- La actividad furtiva de camarón en los esteros del municipio, se encuentra prácticamente "desaparecida" desde hace más de un mes.

Esto ha sido propiciado por la falta de crustáceo, lo que ha evitado que los pescadores furtivos realicen esta actividad.

De acuerdo a lo expresado por los pescadores del municipio, desde el pasado mes de abril, en la zona estuarina del municipio se presentó una escasez del camarón.

Tenía mucho tiempo que no se desaparecía el camarón, todo el año había, es por eso que la gente (pescadores furtivos) no dejaban de trabajar, ahorita el camarón se perdió, y pues no están trabajando.

Aseguran que esto se debe al mismo proceso de reproducción del crustáceo, el cual busca otras zonas para desarrollarse y luego volver a los esteros.

El camarón busca otros lados para crecer, si aquí no lo dejan, pues tiene que buscar otros lados, es cosa de la misma naturaleza, se van adaptando, dependiendo las condiciones.

Agregó que se espera que sea el próximo mes de julio, cuando ya se vean los cardúmenes de larvas.

En julio es cuando ya se debe mirar el camarón, esperemos así sea, eso nos garantiza que en la temporada de pesca tendremos producto.

MÁS VIGILANCIA

El líder pesquero dijo que espera que se mejoren las acciones de vigilancia, ya que la carencia de un programa efectivo en el tema, es factor para propiciar el furtivismo.









