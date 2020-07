Falsa “seguridad” ante el Covid-19 contagia a familias

Mazatlán, Sin.- La falsa "seguridad" de que los jóvenes no resienten tanto el coronavirus o que si todos se están cuidando, se puede salir, reunir y convivir sin guardar la sana distancia o sin usar cubrebocas, provoca que varios integrantes de una misma familias se contagien en la reapertura y la nueva normalidad, aseguró la presidenta del Colegio de psicólogos de Mazatlán, Georgina Lizárraga Salazar.

“Ahorita el contagio lo estamos viendo en familia, se está contagiando la familia completa, de tres o cuatro miembros y desgraciadamente los más afectados, eso lo hemos sabido desde que empezó lo de la pandemia, han sido los adultos mayores o los que tienen factores de riesgo como diabetes o hipertensión”, expresó.

A través de la brigada de voluntarios, agregó, se atendieron tres casos la última semana, como parte de la atención de la emergencia sanitaria, a través de la Red de Salud Mental.

Por otra parte, dijo que alrededor del 60% de los pacientes con SARS-COV-2 que atienden los psicólogos desde que se dio la reapertura de actividades, se trata de enfermos con varios integrantes de la familia infectados por el virus, mientras que durante la cuarentena, la mayoría eran casos aislados.

Comentó que si los jóvenes no hacen conciencia de la importancia del autocuidado y del cuidado de los demás, podría aumentar el número de casos de familias contagiadas de Covid-19 y presentarse un nuevo brote que mueva a las autoridades al cierre de todas las actividades.

“Es una situación muy preocupante, las personas en Mazatlán están saliendo sin las medidas sanitarias adecuadas, sin cubrebocas, no están guardando distancia, eso lo estamos viendo desde hace tiempo, desde que se formaron las filas para comprar pasteles el Día del Niño, filas para comprar cerveza, me parece que la gente no está teniendo conciencia de la gravedad del virus”, expresó.

Indicó que hay una falsa seguridad en la población, principalmente en los jóvenes, que piensan que por su edad son inmunes a la enfermedad que trae en jaque al mundo, sin embargo, se convierten en portadores y contagian a otros miembros de sus familias.









Hay una falsa seguridad de que yo estoy joven, a mí no me va a pasar nada, o si me enfermo no va a ser tan grave, entonces como que ese grado de conciencia no está presente en muchas de las personas, el autocuidado no existe Georgina Lizárraga Salazar









Por otra parte, consideró que debido a que se reabrieron los hoteles, restaurantes, bares y las playas, a la gente le da la sensación de que la pandemia que se vive no es tan grave, como se observa en las publicaciones Facebook, donde muchos usuarios comparten reuniones familiares donde no se guarda la sana distancia ni se usa el cubrebocas.

Incluso, agregó, hay mucha gente que sigue pensando que la pandemia del coronavirus no es cierta, que son inventos del gobierno y que es una manera de poder controlar a las masas, como se señala en algunas publicaciones en redes.

“Traen teorías ‘conspiranoicas’, diría yo, y por otro lado, esos ataques constantes a la información, que las autoridades oficiales están proporcionando todos los días, yo creo que también va de alguna manera mermando en el ánimo de las personas, porque las autoridades oficiales dicen una cosa y, por otro lado, hay otro tipo de información, a través de las redes sociales, que desacreditan estos datos, eso también puede ser un factor”, concluyó.

CIFRAS

60% de los casos de SARS-COV-2 que atienden sicólogos, se trata de pacientes con varios integrantes de su familia contagiados.

3 casos de pacientes con SARS-COV-2 atendieron en la última semana la brigada de voluntarios de la Red de Salud Mental.

Psicólogos atienden entre 2 y 10 personas al día con problemas de ansiedad y crisis emocional, por el confinamiento en sus hogares.

























