Fallece don Jando, un histórico de las fiestas del mar de Las Cabras

Escuinapa, Sin.- Don Jando, quien forma parte de la historia de las fiestas del mar de Las Cabras, máximas tradiciones del municipio de Escuinapa, se "adelantó" en el camino de la vida.

Fue durante las últimas horas de este martes, cuando familiares y amigos dieron a conocer la noticia de que Alejandro García Zambrano, quien por más de 40 años fue el responsable de la construcción de las enramadas de las fiestas de Las Cabras, ya no estaría más para poder realizar este trabajo, debido a su sensible fallecimiento.

En entrevistas que brindó en vida para este medio, don "Jando", relató cómo es que inició con el trabajo de la edificación de las cientos de enramadas que servían para albergar a las familias que año con año acudían a la celebración de las fiestas, lo cual se dio desde su niñez, cuando en aquel entonces acudía a ayudar a su abuelo.

Desde entonces, de forma casi interrumpida, don Jando, fue quien a base de su conocimiento empírico, aprendido en el camino de la vida, siguió con la tradición que su abuelo inició.

La última ocasión en que don Jando, trabajó en la edificación de las enramadas, fue en el 2019, último año en que se celebraron las fiestas, ya que en el 2020 se quedó con el material listo por la suspensión de estas.

A raíz de darse a conocer la noticia del fallecimiento de Alejandro García, en redes sociales, los playeros por tradición, aprovecharon sus redes sociales para recordar y a su vez, reconocer a don Jando, quien dicen llegó a formar parte de muchas familias por el afecto que se ganó de ellas.

"Con toda seguridad digo que las cosas jamás serán igual sin ti al frente de esta fiesta ,no solo era un trabajo más para ti, era mucho más que eso, eras experiencia adquirida con muchos años, era arte en cada tejido, todo tan preciso, tan exacto, sin haberlo estudiado, sin nada de tecnología, más que tu viejo tractor hecho a tu medida, sin nada más que tu conocimiento empírico, tú cara dorada de sol y tus manos dispuestas y listas y tu cariño por esta fiesta...eras esa tradición que no permitiste que se perdiera.”

'La Fiesta del Mar de Las Cabras' nuestra máxima fiesta en ESCUINAPA pierde a su mejor hombre, él que dirigía, él que imponía, para nosotros los playeros nuestra fiesta estaba bajo la sombra de tus enramadas, no ocúpamos más, ahí en tus enramadas donde se podía sentir magia, buena vibra y mucha tranquilidad.

Me pesa y me llena de tristeza esta mala noticia, me quedo ahora con estos colores dorados de tus enramadas y esos olores a palma y mar, qué con mucha melancolía siempre me recordarán a ti amigo Alejandro.

Mereces un homenaje por esos más de 40 años dejándolo todo en esa playa, en esa fiesta y en esta tradición" fue parte de texto que dedicó Elizabeth Acosta Briseño, del barrio de La Mecha.













