Extreman medidas preventivas en hospitales del IMSS e Issste

Mazatlán, Sin. - Debido a la actual contingencia sanitaria por el coronavirus, Covid-19, hospitales como el IMSS y el Issste de Mazatlán restringieron el acceso a sus instalaciones sólo a pacientes, y en caso de ser menores de 16 años, sólo puede pasar con un acompañante, y quedan prohibidas las visitas.

Local Mazatlán cierra espacios recreativos y eventos por COVID -19

En el caso de las consultas, en el área de emergencia se mantienen medidas preventivas como la aplicación de gel, mantener la sana distancia y el uso de cubrebocas a los enfermos, en espera de atención médica, mientras que, al exterior, se pide evitar aglomeraciones.

En la Clínica del Issste se prevé instalar módulos de atención de cuadros gripales a partir de este lunes, los cuales operarán al aire libre, y en consulta general sólo entrarán los pacientes, mientras que los familiares se quedarán en áreas verdes.

Melba Azucena Mendoza Zamora, trabajadora social de la Clínica del Issste, informó que entre las medidas preventivas en urgencias es que, si un paciente viene a consulta con un familiar, sólo pasa el enfermo y el acompañante se queda fuera de las instalaciones.

En cuanto a los familiares que se quedan con los pacientes encamados, dijo que los turnos son de 12 horas, el que entra a las 7:00 de la mañana sale hasta 7:00 de la noche y el que entra a esa hora sale hasta la mañana siguiente, además de que quedan prohibidas las visitas.

Local Pajuma sólo en redes sociales debido al Coronavirus

En un oficio girado por la directora de servicios médicos del Issste, María Liseth López Moreno, se lee lo siguiente:

Por medio de la presente, se le notifica que debido a la contingencia del coronavirus Covid-19, que se viene presentando a nivel mundial, es importante atender las recomendaciones y medidas preventivas. Una de las medidas a tomar de manera inmediata es evitar la afluencia de familiares en las instalaciones de la Clínica Hospital. De manera excepcional no se permitirán visitas de familiares a los pacientes hospitalizados, sólo se permitirá un acompañante directo por paciente y sólo se permite de la siguiente manera: Primer cambio de turno, de 8:00 am a 9:00 am, segundo cambio de turno de 20:00 pm a 21:00 pm.

Mendoza Zamora

Mendoza Zamora refirió que quien entra al hospital tiene que aplicarse el gel antibacterial y lavarse las manos, tanto paciente como familiar.

Dijo que a partir del lunes se instalará un módulo de prevención para problemas respiratorios a la entrada del hospital, bajo una carpa y al aire libre, donde el médico los evaluará y en caso de hospitalización se turnará al interior.

La consulta externa seguirá igual, salvo que sólo entrarán los pacientes y el acompañante o el familiar se quedará en las áreas verdes del nosocomio.

Comentó que se recomienda no traer niños ni personas de la tercera edad, a no ser que sean los pacientes.

Puedes leer:Hija de Quirino Ordaz Coppel da positivo al COVID-19

En el hospital regional del IMSS zona 3, familiares esperaban afuera sin guardar sana distancia. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

SANA DISTANCIA

En el caso del Seguro Social, las medidas preventivas en contra del coronavirus empezaron también este fin de semana, pero a diferencia del Issste, en el IMSS sí se permite el acceso de una acompañante por derechohabiente a las salas de espera, siempre y cuando se aplique gel antibacterial.

Se prohíbe el ingreso de niños y adultos mayores si no requieren atención médica.

En una lámina colocada en la puerta de acceso de Urgencias, se informa a los derechohabientes que el IMSS mantendrá la jornada de sana distancia, por lo que recomienda evitar aglomeraciones tanto en el interior como en el exterior del hospital.

En otro comunicado se informa: “Derivado a la actual contingencia sanitaria, el acceso al hospital es sólo para el paciente, en caso de ser menor de 16 años o adultos mayores, un familiar puede acompañarlo. Evitemos aglomeraciones y cuidémonos todos”.

POCA AFLUENCIA

En el recorrido hecho por El Sol de Mazatlán, se observó que la afluencia en uno y otro hospital es muy baja, comparado a otros fines de semana, ya que mientras en el Issste solo había dos personas en el exterior y dos más en la sala de espera del área de urgencias, en el IMSS esperaban en el exterior menos de 30 personas, mientras que adentro no pasaban de 20 pacientes distribuidos en el pasillo en espera de atención médica.

Poca afluencia de pacientes en la Clínica del Issste este fin de semana. Foto: Juan Carlos Ramírez │El Sol de Mazatlán

Lee Aquí:Barrido de playas, el proyecto ecológico de Mazatlán

Personal de guardia ayudaba en la labor de aplicar gel antibacterial a los pacientes que ingresaban a la clínica o al hospital, y constantemente preguntaban a las personas si eran pacientes o familiares.

Eva Bonilla, guardia del Seguro Social, comentó que estas acciones se reforzaron a partir de este fin de semana como medidas preventivas por la contingencia del coronavirus, y se mantendrán hasta nuevo aviso.

Familiares que esperaban fuera de las instalaciones calificaron como buenas las medidas preventivas que se están aplicando al interior de los hospitales, pero dijeron que estas también deberían extenderse hacia el exterior, ya que afuera no había gel antibacterial ni se guardaba la sana distancia.

Señalaron que la poca asistencia en los hospitales no se debe a que no haya enfermos, sino por el temor a ser contagiado de coronavirus, ya que a pesar de que se dice que no hay un sólo caso positivo en Mazatlán, hay mucho hermetismo por parte de las autoridades y personal médico de los hospitales.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN HOSPITALES

Acceso sólo a pacientes

Se prohíben visitas familiares

Menores y adultos mayores pueden ser acompañados

Aplicación de gel antibacterial

Uso de cubrebocas

Mantener sana distancia

Evitar aglomeraciones

Turnos de 12 horas a acompañante directo por paciente

Módulos de atención al aire libre a partir de hoy lunes









Lee más aquí ⬇