Extrabajadora denuncia hostigamiento y acoso sexual en el IMMUJER de Mazatlán

Rosa del Carmen Magaña Sánchez, fue hasta hace un mes coordinadora del Área de Perspectiva de Género dentro del Instituto Municipal de la Mujer de Mazatlán, luego de ser despedida tras presentar una demanda penal, laboral, por hostigamiento y acoso sexual dentro de la paramunicipal.

La psicóloga clínica y social de profesión, con especialidad en el delito de trata de personas, detalló que tenía apenas dos meses de haberse incorporado al equipo al presentar un proyecto de combate a delitos contra las mujeres. Todo eso ocurrió, aproximadamente, durante los últimos meses de gestión de Luis Guillermo Benítez Torres y los primeros días cómo alcalde de Edgar González Zataráin.

Sus agresores, contó, son la ex directora de IMMUJER, María del Carmen Ramírez Morales, hoy directora de Sipinna, quien ejerció hostigamiento laboral y su asistente, a quien le dicen "JJ" de quién fue víctima de acoso sexual.

"Se me hace muy injusto porque mis agresores, desde el momento que a mí me despidieron ellos continuaron percibiendo un salario y hasta la fecha, simplemente los cambiaron de área a mí nada más me despiden", contó.

El pasado 7 de diciembre se realizó una conciliación, en la que la nueva titular del Instituto, Emma Rodríguez Choreño le ofreció una liquidación. Magaña Sánchez no concibe que siendo éste un instituto que vela por erradicar la violencia y otros delitos contra las mujeres, quieren arreglar el asunto con dinero.

"No entiendo como la nueva titular pretende que el acoso sexual se termine con solamente darle dinero a las víctimas y callarlas, por eso es que hago este llamado al alcalde, que realmente resuelva mi situación, que se me hace muy injusto que mis agresores estén tan tranquilos trabajando y a mí me hayan despedido", agregó.

DEMANDA

Rosa del Carmen presentó una denuncia penal laboral ante las instancias correspondientes, también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento.

La demanda no está solo en contra de sus agresores, sino también en contra de el municipio, quien le ha dicho que no podrán reinstalarla en su trabajo si no retira la demanda.

"Que se llegue a un acuerdo dentro del Centro de Conciliación ante un juez, para que haya un acuerdo por escrito y formal, que no existan engaños de que que me van a reinstalar ya la semana o al mes me van a despedir", dijo.

SIN AUDIENCIA CON EL ALCALDE

La afectada hasta el día de hoy no ha tenido una audiencia con el alcalde Edgar González Zataráin; el pasado martes se le había agendado una cita, pero reveló que la encontraste devastada por la situación y que por la falta de recursos económicos, pues no aceptó lo que le ofrecía el IMMUJER, tuvo que cancelar una cirugía que ocupaba su hijo de último momento no pudo confirmar su asistencia, no obstante se le aseguró que le iban a programar una nueva reunión.

"No se si otras compañeras también ha pasado por lo mismo, yo tuve que hablar porque esas cosas no se deben aceptar. Yo cuando iba las comunidades y daba conferencia siempre decía 'cuando eres víctima de violencia denuncia, no te calles' y ahora que me digan 'te doy dinero, cállate' se me hace incongruente", expresó.