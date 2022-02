Existe corrupción en la entrega de apoyos a pescadores de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Una gran simulación y nido de corrupción existe en la entrega de los programas de apoyo para los pescadores, denunció Juan Carlos Patrón Rosales.

El presidente de la Comisión de Pesca del Congreso del Estado solicitó una revisión a fondo del padrón de beneficiarios de los programas de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Tenemos una gran simulación en la pesca, ha sido un nido de corrupción, un esquema de opacidad y lo digo con pruebas precisas que las dependencias atiendan esta observación que el Congreso del Estado está haciendo", dijo.

Comentó que la Secretaría de Pesca del estado ha sido un nido de operatividad política que ha inhibido el desarrollo de la pesca en Sinaloa.

Patrón Rosales reconoció que lo mismo ocurre en el programa Bienpesca, donde se han levantado censos por parte de los servidores de la nación con registros de una gran cantidad de “pescadores fantasmas”.

"Hay una gran cantidad de tarjetas del Bienpesca que no han sido entregadas porque no existen. Esos recursos están ahí parados y muchos pescadores de verdad, tanto de altamar, esteros y bahías, no reciben este apoyo", admitió.

Se espera que esta semana puedan aumentar las ventas de pescado en Playa Norte. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El diputado anunció que el fin de semana iniciará un recorrido por todo el estado desde el municipio de Ahome hasta Escuinapa para reunirse con líderes y pescadores de cooperativas, campos pesqueros y federaciones, a manera de recabar todas las necesidades del sector y ver las iniciativas que podrían ayudar a mejorar las condiciones de miles de personas que dependen de esta actividad.

En cuanto a los productores de altamar, también dijo que sostendrá una reunión con organizaciones, para también ver sus necesidades.

Dijo que se ha enterado que algunos han perdido hasta sus embarcaciones debido a las deudas que vienen arrastrando con proveedores, con quienes adquieren créditos para poder avituallar sus barcos y que no han podido solventar por lo que terminan vendiendo su principal materia prima.













